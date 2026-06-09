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    Abelardo De La Espriella rechaza la censura contra Defensores de la Patria: “No podrán prohibirles a los colombianos estar firmes por Colombia

    De La Espriella sostuvo que su movimiento no nació en una oficina ni responde a las estructuras tradicionales del poder

    Publicado por: SoloDuque

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    Abelardo de la Espriella. Foto: Minuto30
    Abelardo De La Espriella rechaza la censura contra Defensores de la Patria: “No podrán prohibirles a los colombianos estar firmes por Colombia

    Resumen: La campaña reitera que acatará las decisiones judiciales mientras presenta los recursos procedentes, pero también defenderá con firmeza la libertad de expresión

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Abelardo De La Espriella rechazó la decisión judicial que ordena restringir el uso de expresiones y símbolos que han acompañado durante meses a su movimiento ciudadano, entre ellos el nombre Defensores de la Patria y la consigna Firmes por la Patria.

    La campaña ejercerá de inmediato las acciones jurídicas correspondientes para defender sus derechos y solicitar la revisión de una medida que afecta elementos centrales de su identidad política en la recta final de la campaña presidencial.

    El candidato fue enfático: una decisión judicial podrá imponer restricciones sobre la publicidad electoral de una campaña, pero no podrá borrar el sentimiento patriótico de millones de colombianos ni impedir que los ciudadanos expresen, dentro del marco de la ley, su amor por Colombia.

    “Oigan esta historia: un magistrado de Bogotá nos ha prohibido decir ‘Firmes por la Patria’. Nos ha prohibido utilizar el nombre de nuestro movimiento popular, Defensores de la Patria. Colombianos, ¿ustedes están firmes por la Patria? ¿Ustedes son defensores de la Patria?”. afirmó.

    De La Espriella sostuvo que su movimiento no nació en una oficina ni responde a las estructuras tradicionales del poder. Nació de ciudadanos que decidieron organizarse para defender la democracia, recuperar la seguridad y construir un país con autoridad, libertad y esperanza.

    Por eso hizo un llamado a sus seguidores para que continúen participando activamente en esta causa cívica y democrática, compartiendo sus mensajes, sus canciones y sus expresiones de respaldo en redes sociales y espacios ciudadanos, siempre con respeto por la Constitución y la ley. “Cada video que suban diciendo ‘Firme por la Patria’ es un grito de libertad. Cada vez que compartan a los Defensores de la Patria estarán siendo parte de este movimiento libertario que está derrotando a los de siempre”. señaló.

    La campaña reitera que acatará las decisiones judiciales mientras presenta los recursos procedentes, pero también defenderá con firmeza la libertad de expresión, la participación política y el derecho de los colombianos a manifestar su respaldo a una causa democrática. No podrán convertir el patriotismo en una conducta censurable.

    No podrán prohibirles a los ciudadanos amar a Colombia.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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