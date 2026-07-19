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    Abelardo De La Espriella nombra a su círculo más cercano para la «Patria Milagro»: Estos son los designados

    El presidente electo Abelardo de La Espriella da a conocer a quienes asumirán cuatro responsabilidades fundamentales en la Presidencia

    Publicado por: SoloDuque

    Abelardo De La Espriella nombra a su círculo más cercano para la «Patria Milagro»: Estos son los designados

    Resumen: El presidente electo Abelardo de La Espriella da a conocer a quienes asumirán cuatro responsabilidades fundamentales en la Presidencia

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    La Patria Milagro se construye con mujeres y hombres preparados, íntegros y comprometidos con Colombia.

    El presidente electo Abelardo de La Espriella da a conocer a quienes asumirán cuatro responsabilidades fundamentales en la Presidencia de la República:

    Carlos Ríos, Secretario General de la Presidencia. Abogado, empresario y magíster en Estudios Políticos y en Seguridad y Defensa. Tendrá la misión de coordinar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los colombianos.

    patria carlos

    Valerie Lafaurie, Gerente de las Regiones. Abogada y magíster en Comunicación Política y Empresarial. Liderará el trabajo territorial para acercar el Gobierno a las regiones con eficiencia, transparencia y sin intermediarios.

    patria valeria

    Nicolás Gómez, Jefe de Despacho. Politólogo y magíster en Políticas Públicas, con una profunda vocación por la ética en el servicio público. Será el encargado de articular el trabajo del equipo que hará realidad la Patria Milagro.

    patria nicolas

    María Fernanda Sandoval, directora de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia. Periodista, comunicadora social, especialista en marketing digital y magíster en Comunicación Política y Gestión de Crisis. Liderará una comunicación moderna, transparente, cercana y oportuna, al servicio de todos los colombianos.

    patria mafe

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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