Abelardo de la Espriella llenó el Movistar Arena

Resumen: El mensaje central del evento se mantuvo firme: combatir la corrupción, defender los valores tradicionales y restaurar la seguridad en el país

El Movistar Arena de Bogotá, un recinto tradicionalmente reservado para grandes conciertos, se convirtió este lunes 3 de noviembre en el epicentro de la precampaña presidencial de Abelardo de la Espriella. El evento fue calificado como un éxito rotundo de convocatoria, con reportes que indican la presencia de más de 15.000 seguidores del abogado y ahora líder político, logrando un lleno total en el complejo de la carrera 30.

Desde tempranas horas, una impresionante asistencia de ciudadanos, identificados como «Defensores de la Patria», se congregó para manifestar su apoyo al precandidato. Los asistentes, que abarrotaron los tres pisos del Arena, celebraron la convocatoria que el propio De la Espriella ha calificado de «orgánica», asegurando que su éxito se debe al fervor popular y no a estrategias políticas tradicionales de acarreo.

La jornada estuvo marcada por un ambiente de fuerte oposición al Gobierno actual. El público coreó arengas continuas en favor de De la Espriella y, en varios momentos, se fueron abiertamente en contra del Gobierno de Gustavo Petro. Los seguidores, además, crearon un vibrante juego visual utilizando las linternas de sus teléfonos celulares, transformando el lugar en un mar de luces.

El encuentro no solo atrajo a las bases populares, sino también a un variado grupo de invitados especiales. En el recinto se dieron cita figuras relevantes de la política nacional e internacional, así como personalidades de la farándula, lo que subraya la amplia red de contactos y el alcance mediático del ‘Tigre.

El mensaje central del evento se mantuvo firme: combatir la corrupción, defender los valores tradicionales y restaurar la seguridad en el país, temas recurrentes del movimiento ‘Firmes por la Patria’. Con esta demostración de fuerza en uno de los escenarios más grandes de la capital, De la Espriella busca traducir la alta convocatoria en apoyo real y medir su peso dentro del espectro político colombiano.