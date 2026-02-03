Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El candidato a la Cámara por Antioquia, Luis Guillermo Patiño, formalizó una alianza estratégica con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella al entregarle una hoja de ruta educativa basada en el modelo de gestión de Federico Gutiérrez en Medellín. La propuesta, que se centra en cinco ejes como la lucha contra la deserción, la conectividad total y la prevención del reclutamiento forzado, incluye la integración de Patiño al equipo programático de De la Espriella, bajo una postura crítica hacia el Gobierno Nacional y con el objetivo de escalar los resultados regionales a un plan de transformación para todo el país.

Abelardo de la Espriella le da espaldarazo a Luis Guillermo Patiño para luchar juntos por la educación nacional

En un movimiento estratégico que busca proyectar el “modelo Medellín” al resto del país, Luis Guillermo Patiño, cabeza de lista de Creemos a la Cámara por Antioquia, entregó formalmente una ambiciosa hoja de ruta educativa al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

El encuentro no solo sirvió para presentar propuestas técnicas, sino para consolidar un frente de oposición frente a las políticas del actual Gobierno Nacional. Patiño, reconocido por su cercanía al alcalde Federico Gutiérrez, propone escalar a nivel nacional los programas que, según cifras presentadas, ya muestran resultados positivos en la capital antioqueña.

Los 5 pilares de la transformación educativa

La propuesta entregada a De la Espriella se fundamenta en cinco ejes estratégicos diseñados para atacar las crisis actuales del sistema educativo colombiano:

Deserción Escolar: Implementación de programas de retención que ya han logrado bajar la deserción en Medellín del 5,4% al 3,2% en solo un año.

Infraestructura: Un plan de modernización física que toma como referencia la construcción de 10 megacolegios.

Conectividad: La meta de triplicar la velocidad de internet (pasando de 300 a 900 megas) en las sedes educativas del país.

Educación Superior: Ampliación de cupos y acceso para la juventud.

Seguridad y Prevención: Blindar a los menores frente al reclutamiento forzado por parte de grupos armados.

Críticas a la gestión de Gustavo Petro

Durante la reunión, ambos líderes lanzaron fuertes críticas hacia la administración de Gustavo Petro. Patiño denunció un debilitamiento sistemático del ICETEX y el incumplimiento en las metas de cobertura universitaria.

“Nos unimos para defender las instituciones y devolverle el rumbo al país”, afirmó el candidato a la Cámara, subrayando que esta unión entre Creemos y la campaña de De la Espriella es un ejercicio de unidad nacional.

De la región a la Casa de Nariño

Tras revisar los indicadores y la viabilidad de la propuesta, Abelardo de la Espriella invitó formalmente a Patiño a liderar su equipo programático de educación. Con este respaldo, el movimiento liderado por Federico Gutiérrez busca articular esfuerzos en ciudades clave como Cali, Barranquilla y Bogotá, consolidando una visión política regionalista con impacto nacional.

