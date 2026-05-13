Equipo de seguridad de Abelardo De La Espriella frustra posible atentado en Envigado; detectan falso escolta realizando labores de inteligencia

Resumen: La gravedad de estos hechos aumenta por el contexto de amenazas recientes contra el candidato presidencial y por el riesgo evidente que representan actividades irregulares de inteligencia

El movimiento ciudadano Defensores de la Patria informa a la opinión pública que, durante la agenda territorial del candidato presidencial Abelardo De La Espriella en el municipio de Envigado, el equipo de seguridad de la campaña detectó y neutralizó una grave situación irregular que fue puesta de inmediato en conocimiento de las autoridades competentes.

Según la información preliminar conocida por la campaña, un individuo se encontraba realizando presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento, haciéndose pasar falsamente por integrante de la avanzada y del esquema de seguridad del candidato presidencial, sin pertenecer ni estar autorizado por el equipo oficial de protección de la campaña.

De acuerdo con la información recopilada por Defensores de la Patria, al momento de la verificación esta persona tendría en su poder armamento, binoculares, dispositivos electrónicos y otros elementos que deberán ser objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, fueron hallados registros audiovisuales detallados del lugar del evento, de la tarima, accesos, movimientos logísticos y puntos estratégicos del sector.El individuo insistía en afirmar que hacía parte del esquema de seguridad de Abelardo De La Espriella, versión que fue desmentida de manera inmediata y categórica por el equipo oficial de la campaña.

La gravedad de estos hechos aumenta por el contexto de amenazas recientes contra el candidato presidencial y por el riesgo evidente que representan actividades irregulares de inteligencia, seguimientos, infiltraciones y suplantaciones para la vida e integridad del candidato, de los asistentes y del equipo humano que participa en esta campaña.

Defensores de la Patria solicita a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de inteligencia adelantar una investigación urgente, exhaustiva y transparente que permita establecer la identidad de esta persona, el propósito real de sus actividades en el lugar y si actuaba de manera individual o coordinada con terceros.

La campaña reconoce la reacción inmediata de las autoridades presentes y reitera que Abelardo De La Espriella continuará recorriendo el país y cumpliendo su agenda pública de cara a los colombianos. Sin embargo, exige garantías plenas y efectivas para el ejercicio democrático, así como medidas reales de protección frente a cualquier amenaza o acción que pueda poner en riesgo la seguridad del candidato y de quienes lo acompañan.

La democracia no puede convertirse en un escenario de intimidación, seguimientos clandestinos ni operaciones oscuras contra quienes representan una alternativa para Colombia.

No nos van a detener. Colombia despertó y va a ganar en primera vuelta.