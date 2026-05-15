Abelardo de la Espriella, el único que le gana con ventaja a Iván Cepeda en segunda vuelta

Resumen: La más reciente encuesta de AtlasIntel revela que Abelardo de la Espriella se perfila como el único candidato capaz de vencer con una ventaja sólida a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta presidencial, superándolo con un 44 % frente a un 40,4 %. Mientras opciones como Paloma Valencia apenas lograrían un empate técnico y Sergio Fajardo perdería por un amplio margen, De la Espriella consolida su fuerza al registrar un rápido crecimiento en la primera vuelta (32,9 %) y un nivel de rechazo significativamente menor que el del candidato de izquierda, posicionándose como la opción electoral más viable y segura para llegar a la Casa de Nariño.

A poco más de dos semanas de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la más reciente encuesta de AtlasIntel ha dejado una conclusión reveladora para el panorama político del país: el candidato Abelardo de la Espriella es el único contendor que lograría derrotar a Iván Cepeda con un margen amplio y seguro en un eventual escenario de segunda vuelta.

Mientras la carrera por la Casa de Nariño entra en su recta final, los datos de la medición —realizada a más de 5.000 personas en todas las regiones del país— muestran que, aunque el candidato del Pacto Histórico lidera la intención de voto en primera vuelta, su techo electoral lo deja vulnerable ante el innegable crecimiento de De la Espriella.

Según el estudio, en un cara a cara definitivo en segunda vuelta, De la Espriella se impondría con un sólido 44 % de los votos frente al 40,4 % de Cepeda. Esta ventaja es crucial, ya que marca una diferencia clara y fuera del margen de error (1 %) que ningún otro candidato logra asegurar en este momento.

Las cifras son contundentes al comparar este escenario con los de los otros aspirantes. Si la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, enfrentara a Cepeda, el resultado sería de 40,6 % contra 39,2 %, respectivamente; lo que se traduce en un riesgoso y cerrado empate técnico. Por otro lado, si la opción fuera Sergio Fajardo, la derrota frente a la izquierda sería inminente, pues Cepeda lo superaría ampliamente con un 39,4 % frente a un escaso 26,3 %.

El crecimiento en primera vuelta y el factor del rechazo

La consolidación de De la Espriella como la gran «carta ganadora» frente a la izquierda también se refleja en su fuerte ascenso en el escenario de primera vuelta. El candidato ha logrado capitalizar y aglutinar a un amplio sector del electorado, alcanzando un 32,9 % y dejando rezagada a Paloma Valencia, quien se estanca en el 16,7 %. Este enorme impulso lo tiene hoy pisándole los talones a Iván Cepeda (37,6 %).

A esto se suma un factor determinante para ganar la Presidencia: los niveles de rechazo. Mientras Iván Cepeda enfrenta una alta resistencia del 46,5 % como posible presidente, dificultando su capacidad de sumar apoyos en el centro, el rechazo hacia Abelardo de la Espriella es significativamente menor (39,3 %). Esto le otorga al abogado un mayor margen de maniobra para convencer a los indecisos en la contienda final.

En definitiva, a escasos días de las urnas, los números de AtlasIntel le envían un mensaje claro a los electores: frente a un empate técnico de otras opciones de derecha o la derrota del centro, Abelardo de la Espriella se erige hoy no solo como el candidato que más crece, sino como la única barrera que garantiza una victoria holgada sobre Iván Cepeda en la batalla por la Presidencia de Colombia.

Abelardo de la Espriella, el único que le gana con ventaja a Iván Cepeda en segunda vuelta