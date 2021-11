VIDEO: ABBA regresa con su nueva música y nos llevan a un viaje de recuerdos

Una de las noticias musicales del año es el reencuentro de la agrupación sueca Abba, quienes tras 40 años de freno en sus actividades musicales, vuelven con su nuevo álbum y nos hace viajar al pasado.

Agnetha, Björn, Benny, Anni-Frid estrenarán el 27 de mayo de 2022 en el ABBA Arena, Londres, el álbum «ABBA VOYAGE», donde esperan recibir a 3.000 personas para presenciar un show lleno de tecnología donde actuarán digitalmente con una banda de 10 músicos en directo.

Las versiones digitales de los integrantes de ABBA han sido creadas tras semanas y meses de técnicas de captura de movimiento e interpretación con los cuatro miembros de la banda.

La agrupación ABBA regresa con un nuevo álbum

Tras el anuncio del nuevo álbum, ABBA batió récord en el pedido anticipado más rápido de todos los tiempos en el Reino Unido en sólo tres días, con más de 80.000 copias. El concierto vendió más de 250.000 entradas en los tres primeros días de su puesta a la venta.

The wait is finally over! At midnight (your local time) ABBA are back with their new album 'Voyage'.#ABBA#ABBAVoyage — ABBA (@ABBA) November 4, 2021

The moment our ABBA Arena roof was raised 🏗️⬆️ For more info on how to get access to new tickets for Oct-Dec 2022 (including new weekend dates), ahead of general sale on November 3rd, visit https://t.co/erjJHNSIqS pic.twitter.com/zKTsIAX4Bq — ABBA Voyage (@ABBAVoyage) October 25, 2021

