Resumen: La reacción del canino rompió el corazón de miles de internautas. Sin entender que acababa de ser desechado, el perrito se reincorporó rápidamente y comenzó a correr a toda velocidad detrás de la moto

¡Abandono cruel! Pareja en moto lanzó a su perrito a la carretera y el animalito corrió desesperado tras ellos

Minuto30.com .- Un nuevo y repudiable caso de maltrato animal tiene consternada a la comunidad de internet y a los habitantes del sur del país. Lo que debería ser un acto de amor y responsabilidad hacia los animales de compañía, se convirtió en una cruel escena de abandono en el departamento del Caquetá. Una pareja a bordo de una motocicleta fue captada en video en el preciso instante en que arrojan a un perro a la carretera y huyen sin el menor remordimiento.

El hecho, ocurrido este viernes 24 de abril, ha desatado una ola de indignación nacional. La imagen más desgarradora del suceso muestra al inocente animal, confundido ante la traición de quienes consideraba su familia, corriendo desesperadamente detrás del vehículo en un intento inútil por alcanzarlos.

El desgarrador video que enciende las redes

El condenable episodio tuvo lugar en la vía que comunica al municipio de Curillo con la ciudad de Florencia, la capital del Caquetá. En las imágenes se observa claramente la dinámica del abandono:

La pareja, que se desplazaba a una velocidad considerable en la motocicleta, no tuvo siquiera la decencia de detenerse. En pleno movimiento, arrojaron al perro hacia un costado de la vía pavimentada, exponiéndolo no solo al abandono, sino a sufrir fracturas o ser arrollado por otros vehículos.

Lejos de huir asustado hacia la maleza, la reacción del canino rompió el corazón de miles de internautas. Sin entender que acababa de ser desechado, el perrito se reincorporó rápidamente y comenzó a correr a toda velocidad detrás de la moto, intentando no perder de vista a sus dueños.

Pese a los ladridos del animal y los reclamos de quienes presenciaron la escena, los ocupantes de la motocicleta aceleraron, dejando al perro a su suerte.

Abandono animal en Colombia: Un delito penalizado por la ley

El abandono de animales en la vía pública está tipificado y sancionado bajo la Ley 1774 de 2016 (Ley contra el Maltrato Animal). Las autoridades ambientales y la Policía Nacional cuentan con herramientas legales para actuar:

Sanciones económicas: Quienes incurran en actos de abandono que no deriven en la muerte o lesiones graves del animal, pueden enfrentarse a multas que oscilan entre los 5 y los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

Intervención de GELMA: El Grupo Especial para la Lucha Contra el Maltrato Animal (GELMA) de la Fiscalía General de la Nación es el encargado de investigar estos casos. Si se comprueba que el animal sufrió lesiones severas al ser arrojado en movimiento, el delito podría escalar, acarreando penas de prisión de 12 a 36 meses.