Un bebé de 6 meses de edad, aproximadamente, fue abandonado por una mujer en situación de calle en la Plaza de Mercado de El Santuario, Antioquia.

El mayor Jorge Rubio, jefe de la Seccional de Protección de la Policía de Antioquia, confirmó que esta señora le entregó el niño a una mujer que estaba en un establecimiento comercial con la excusa de ir por comida y pañales para el niño pero nunca volvió.

«Ante esta situación, la Policía de infancia y adolescencia llega al lugar donde es entregado el niño quien llevado de inmediato a un centro médico con el fin de ser valorado, se le realizan varios exámenes médicos y el estado de salud del bebé es bueno», precisó el Oficial.

El bebé estaba en malas condiciones de higiene y comenzó a llorar, aún así la ciudadana lo acogió pero se empezó a preocupar cuando la mujer no volvía.

Ella narró, «yo me quedé con el niño, iniciaron a pasar las horas y la señora no volvía; el niño empezó a llorar desesperadamente y como yo soy mamá, alimenté el bebé, le di pecho (…) se dieron las 9:30 de la noche y ella no llegaba y llamé a la Policía».

y añadió, «yo no conozco a la señora, nunca la había visto, no se ni cómo se llama, simplemente se acercó a mi a pedirme el favor que le cuidara el bebé un momento».

El bebé fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras que la mujer entre los 25 y 30 años de edad que lo abandonó es buscada por las autoridades, «hacemos un llamado a la comunidad para que nos brinde información acerca de la ubicación de esta mujer la cual debe ser dejada a disposición para que responda por los hechos», resaltó el Mayor de la Policía.

Dato: Esta conducta está tipificada en el artículo 127 del Código Penal colombiano que establece prisión de 32 a 108 meses para quien abandone a un menor de 12 años de edad o persona que se encuentre en incapacidad de valerse por sí misma, teniendo deber legal de velar por ellos.



Fotos: Policía.

