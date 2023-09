Aaron Rodgers acepta que le gustaría jugar hasta los 45 años como lo hizo Tom Brady

Redacción Deportes, 9 sep (EFE).- Aaron Rodgers, quarterback de los New York Jets, reconoció este sábado que le agrada la posibilidad de seguir activo hasta los 45 años, tal como lo hizo Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL.

"Me encantaría jugar unos años más aquí, no estoy seguro si dos, tres o esos cinco que me llevarían a esos 45 como Brady. Definitivamente quiero estar más tiempo aquí", dijo el pasador de 39 años en la previa de su debut con los Jets, el próximo lunes, al retar los Bills.

Tom Brady se retiró en febrero pasado luego de 23 años de carrera a través de los cuales ganó siete anillos de campeón, seis con los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers.

Rodgers, quien ha ganado un Super Bowl en 18 temporadas, aceptó que esta manera de pensar la tomó de forma reciente.

"Si me hubieran preguntado hace cinco o seis años habría dicho que probablemente, no, pero con algunos cambios que han ocurrido definitivamente lo veo ahora como una posibilidad donde antes simplemente no pensé que me gustaría hacerlo", señaló.

Al final del 2022, el cuatro veces designado Mejor Jugador de la temporada se encontró en la disyuntiva de retirarse, permanecer en los Packers o cambiar de equipo.

Para tomar una decisión recurrió a un retiro de silencio de tres días que efectuó en una cabaña ubicada en una reserva ecológica; al terminar decidió firmar con los Jets, equipo con el que jugará su primer partido ante los Buffalo Bills el lunes en la semana uno de la temporada 2023 de la NFL.

El nacido en Chico, California, destacó el talento que le acompañará en su campaña número 19 en la liga.

"Garantizo que habrá 11 jugadores que aparecerán en el campo en el lado ofensivo, defensivo y de equipos especiales que saldrán y jugarán con todo su corazón los unos por los otros, por los fanáticos y por esta organización", afirmó el veterano.

El quarterback tuvo palabras especiales para la defensiva de su equipo, a la que calificó de agresiva.

"Es un grupo muy agresivo. Vuelan hacia la pelota, se agolpan, atacan, golpean el balón, juegan con ventaja, juegan con mucha arrogancia. Es un grupo agresivo", puntualizó.

También invitó a la afición de los Jets que acudirá al MetLife Stadium a apoyarlos en esta nueva aventura.

"Les digo que lleguen temprano, hagan el mayor ruido posible y pónganse el cinturón de seguridad porque éste será un viaje salvaje", concluyó Rodgers.

Por: EFE