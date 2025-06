A una semana del Mundial de Clubes FIFA 2025: Prepárense para vivir el fútbol como nunca antes

Los mejores clubes del mundo ya calientan motores para el Mundial de Clubes FIFA 2025.

Sin duda se trata de un campeonato que promete redefinir el fútbol de clubes tal como lo conocemos.

A tan solo siete días del puntapié inicial, la expectativa es palpable. Treinta y dos de los equipos más laureados del planeta se preparan para la batalla sin precedentes.

Sin duda, todos quieren quedar inscritos en la historia como los primeros campeones del Mundial de Clubes.

Esta nueva edición del Mundial de Clubes FIFA, como lo indican los expertos, no es solo un torneo, sino el inicio de una nueva era para el deporte rey.

A una semana del Mundial de Clubes FIFA 2025

Desde Miami hasta Los Ángeles, pasando por Nueva York y Filadelfia, Estados Unidos se prepara para ser el epicentro de esta gesta futbolística.

Los estadios más icónicos del país serán testigos de duelos que prometen ser memorables desde el primer día.

El calendario de los primeros días de competición, que se extenderán desde el sábado 14 de junio de 2025 hasta el jueves 26 de junio de 2025

¡Pida permiso! Así se jugarán los partidos de la fase de grupos

Sin duda, desde el inicio de la competencia se disputarán enfrentamientos que ningún aficionado querrá perderse

Sábado, 14 de junio de 2025

Inter Miami vs. Al Ahly, 20:00, Estadio Hard Rock, Miami

Domingo, 15 de junio de 2025

Bayern Munich vs. Auckland City FC, 12:00, Estadio TQL, Cincinnati

PSG vs. Atlético de Madrid, 12:00, Estadio Rose Bowl, Los Ángeles

Palmeiras vs. Porto, 18:00, Estadio MetLife, Nueva York Nueva Jersey

Botafogo vs. Seattle Sounders, 19:00, Lumen Campo, Seattle

Lunes, 16 de junio de 2025

Chelsea vs. Los Angeles FC, 15:00, Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Boca vs. Benfica, 18:00, Estadio Hard Rock, Miami

Flamengo vs. Esperance Sportive de Tunis, 21:00, Lincoln Financial Field, Filadelfia

Martes, 17 de junio de 2025

Fluminense vs. Borussia Dortmund, 12:00, Estadio MetLife, Nueva York Nueva Jersey

River Plate vs. Urawa Red Diamonds, 12:00, Lumen Field, Seattle

Ulsan HD vs. Mamelodi Sundowns FC, 18:00, Estadio Inter&Co, Orlando

CF Monterrey vs. Inter de Milán, 18:00, Estadio Rose Bowl, Los Ángeles

Miércoles, 18 de junio de 2025

Manchester City vs. Wydad AC, 12:00, Lincoln Financial Field, Filadelfia

Real Madrid vs. Al Hilal, 15:00, Estadio Hard Rock, Miami

Pachuca vs. FC Salzburgo, 15:00, Estadio TQL, Cincinnati

Al Ain FC vs. Juventus, 21:00, Campo de Audi de Washington DC

Jueves, 19 de junio de 2025

Palmeiras vs. Al Ahly FC, 12:00, Estadio MetLife, Nueva York Nueva Jersey

Inter Miami vs. Oporto, 15:00, Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Seattle Sounders vs. Atlético de Madrid, 15:00, Lumen Field, Seattle

PSG vs. Botafogo, 18:00, Estadio Rose Bowl, Los Ángeles

Viernes, 20 de junio de 2025

Benfica vs. Auckland City, 12:00, Estadio Inter&Co, Orlando

Flamengo vs. Chelsea, 14:00, Lincoln Financial Field, Filadelfia

Los Angeles FC vs. Espérance Sportive de Tunisie, 17:00, GEODIS Park, Nashville

Bayern Munich vs. Boca Juniors, 21:00, Estadio Hard Rock, Miami

Sábado, 21 de junio de 2025

Mamelodi Sundowns FC vs. Borussia Dortmund, 12:00, Estadio TQL, Cincinnati

Inter de Milán vs. Urawa Reds, 12:00, Lumen Field, Seattle

Fluminense vs. Ulsan HD, 18:00, Estadio MetLife, Nueva York Nueva Jersey

River Plate vs. FC Monterrey, 18:00, Estadio Rose Bowl, Los Ángeles

Domingo, 22 de junio de 2025

Juventus vs. Wydad AC, 12:00, Lincoln Financial Field, Filadelfia

Real Madrid vs. Pachuca, 15:00, Estadio Bank of America, Charlotte

FC Salzburg vs. Al Hilal, 18:00, Washington DC Audi Field

Manchester City vs. Al Ain FC, 21:00, Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Lunes, 23 de junio de 2025

Seattle Sounders vs. PSG, 12:00, Lumen Field, Seattle

Atlético de Madrid vs. Botafogo, 12:00, Estadio Rose Bowl, Los Ángeles

Inter Miami vs. Palmeiras, 21:00, Estadio Hard Rock, Miami

Porto vs. Al Ahly, 21:00, Estadio MetLife, Nueva York Nueva Jersey

Martes, 24 de junio de 2025

Auckland City vs. Boca, 14:00, GEODIS Park, Nashville

Benfica vs. Bayern Munich, 15:00, Estadio Bank of America, Charlotte

Los Angeles FC vs. Flamengo, 21:00, Estadio Camping World, Orlando

Espérance Sportive de Tunisie vs. Chelsea, 21:00, Lincoln Financial Field, Filadelfia

Miércoles, 25 de junio de 2025

Borussia Dortmund vs. Ulsan HD, 15:00, Estadio TQL, Cincinnati

Mamelodi Sundowns FC vs. Fluminense, 15:00, Estadio Hard Rock, Miami

Inter de Milán vs. River Plate, 18:00, Lumen Field, Seattle

Urawa Red Diamonds vs. Monterrey FC, 18:00, Estadio Rose Bowl, Los Ángeles

Jueves, 26 de junio de 2025

Juventus vs. Manchester City, 15:00, Estadio Camping World, Orlando

Wydad AC vs. Al Ain FC, 15:00, Washington DC Audi Field

Al Hilal vs. Pachuca, 20:00, GEODIS Park, Nashville

FC Salzburgo vs. Real Madrid, 20:00, Lincoln Financial Campo, Filadelfia

