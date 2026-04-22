Resumen: Con este contundente resultado, los dirigidos por Kompany demuestran que no tienen intención de conformarse únicamente con la liga doméstica.

¡A un paso del anhelado triplete! Bayern Múnich, con gol de “lucho”, liquida al Leverkusen y clasifica a la final de la Copa de Alemania

Minuto30.com .- El ‘Gigante de Baviera’ está imparable y va por todo. En una temporada 2025-2026 que promete quedar en los libros de historia, el Bayern Múnich, dirigido por Vincent Kompany, dio un nuevo golpe de autoridad este miércoles al vencer al Bayer Leverkusen y asegurar su boleto a la gran final de la DFB Pokal (Copa de Alemania).

Un equipo con hambre de gloria

El conjunto bávaro llegó al BayArena con el orgullo y la tranquilidad de haberse coronado anticipadamente como campeón de la Bundesliga. Sin embargo, no bajaron el pie del acelerador. Con el sueño del triplete intacto (y con la mira también puesta en su inminente y emocionante choque de eliminatoria de Champions League ante el Paris Saint-Germain), el Bayern impuso su chapa de favorito como visitante.

Los verdugos del encuentro

El Bayer Leverkusen (B04) intentó plantear un partido de tú a tú para nivelar las fuerzas en su casa, pero el poderío ofensivo de los de Múnich terminó dictando sentencia:

El goleador no falla: En el minuto 22, el implacable delantero inglés Harry Kane abrió el marcador, dándole tranquilidad a los bávaros y encarrilando la eliminatoria.

El zarpazo final: Cuando el Leverkusen quemaba sus últimas naves buscando el anhelado empate para forzar el alargue, apareció Luis Díaz. En la agonía del partido, exactamente en el minuto 90+3, el extremo sentenció el encuentro, silenciando el estadio y certificando definitivamente el billete de su escuadra rumbo a la final.

Con este contundente resultado, los dirigidos por Kompany demuestran que no tienen intención de conformarse únicamente con la liga doméstica.

¡La maquinaria del Bayern Múnich está en su mejor momento y lista para luchar por esa codiciada triple corona!

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