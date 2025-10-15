¡A un paso de la gloria! Deportivo Cali femenino a la final de la Copa Conmebol Libertadores

El Deportivo Cali Femenino ha sellado su paso a la gran final de la Copa Conmebol Libertadores.

Este importante logro se da tras superar en un vibrante encuentro de semifinales al Colo Colo de Chile en la tanda de penaltis.

El equipo ‘azucarero’ demostró una vez más su jerarquía continental, asegurando un puesto en el partido decisivo donde buscarán bordar su primera estrella en el máximo torneo de clubes de América.

La ruta del Deportivo Cali en esta edición del torneo ha sido notable. En la fase de grupos, el conjunto colombiano debutó con un empate 1-1 ante Libertad Limpeño.

A partir de allí, solo conocieron la victoria, venciendo a Club Nacional de Football 1-0 y cerrando la primera fase con un triunfo 2-0 sobre la U de Chile.

En la segunda fase, las ‘azucareras’ mantuvieron su arco invicto y su poder ofensivo al despachar al Sao Paulo con un marcador de 2-0, preparando el escenario para la dramática semifinal.

El enfrentamiento de semifinales contra Colo Colo de Chile terminó con un empate 0-0 en el tiempo reglamentario, llevando la definición a la tanda de penaltis.

Fue en esta instancia donde el Deportivo Cali exhibió una efectividad implacable: las jugadoras colombianas convirtieron los cinco tiros desde el punto penal, mientras que el equipo chileno desperdició una opción crucial.

Con un marcador de 5-4 en la definición, el Cali se inscribió con honores en la fase final de la Copa Libertadores de América.

Ahora, el Deportivo Cali espera por su rival en la final, que saldrá del compromiso entre los equipos brasileños Ferroviaria y Corinthians.

La final se disputará en los próximos días, con el equipo ‘azucarero’ soñando con el título y con llevar la Copa Libertadores Femenina por primera vez a las vitrinas del conjunto azucarero.

