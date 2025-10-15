Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • ¡A un paso de la gloria! Deportivo Cali femenino a la final de la Copa Conmebol Libertadores

    • ¡A un paso de la gloria! Deportivo Cali femenino a la final de la Copa Conmebol Libertadores

    ¡A un paso de la gloria! Deportivo Cali femenino a la final de la Copa Conmebol Libertadores
    Deportivo Cali Femenino clasifica a la final de la Copa Libertadores tras vencer a Colo Colo, buscando su primera estrella continental. Foto: Copa
    Compartir:
    • ¡A un paso de la gloria! Deportivo Cali femenino a la final de la Copa Conmebol Libertadores

    Resumen: El Deportivo Cali Femenino ha logrado un hito histórico al clasificar a la gran final de la Copa Conmebol Libertadores, tras superar al Colo Colo de Chile en una emocionante semifinal que se definió 5-4 en la tanda de penaltis después de un empate 0-0 en el tiempo reglamentario. Las "azucareras" han tenido una ruta notable, con solo un empate y puras victorias, incluyendo triunfos ante Nacional, U de Chile y, en cuartos de final, al Sao Paulo (2-0), demostrando su jerarquía continental y ubicándose a un solo partido de conquistar su primera estrella en el máximo torneo de clubes de América, donde se enfrentarán al ganador del duelo entre Ferroviaria y Corinthians.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El Deportivo Cali Femenino ha sellado su paso a la gran final de la Copa Conmebol Libertadores.

    Este importante logro se da tras superar en un vibrante encuentro de semifinales al Colo Colo de Chile en la tanda de penaltis.

    El equipo ‘azucarero’ demostró una vez más su jerarquía continental, asegurando un puesto en el partido decisivo donde buscarán bordar su primera estrella en el máximo torneo de clubes de América.

    La ruta del Deportivo Cali en esta edición del torneo ha sido notable. En la fase de grupos, el conjunto colombiano debutó con un empate 1-1 ante Libertad Limpeño.

    A partir de allí, solo conocieron la victoria, venciendo a Club Nacional de Football 1-0 y cerrando la primera fase con un triunfo 2-0 sobre la U de Chile.

    En la segunda fase, las ‘azucareras’ mantuvieron su arco invicto y su poder ofensivo al despachar al Sao Paulo con un marcador de 2-0, preparando el escenario para la dramática semifinal.

    ¡A un paso de la gloria! Deportivo Cali femenino a la final de la Copa Conmebol Libertadores

    El enfrentamiento de semifinales contra Colo Colo de Chile terminó con un empate 0-0 en el tiempo reglamentario, llevando la definición a la tanda de penaltis.

    Fue en esta instancia donde el Deportivo Cali exhibió una efectividad implacable: las jugadoras colombianas convirtieron los cinco tiros desde el punto penal, mientras que el equipo chileno desperdició una opción crucial.

    Con un marcador de 5-4 en la definición, el Cali se inscribió con honores en la fase final de la Copa Libertadores de América.

    Ahora, el Deportivo Cali espera por su rival en la final, que saldrá del compromiso entre los equipos brasileños Ferroviaria y Corinthians.

    La final se disputará en los próximos días, con el equipo ‘azucarero’ soñando con el título y con llevar la Copa Libertadores Femenina por primera vez a las vitrinas del conjunto azucarero.

    Más noticias de Deporte

    Noticias relacionadas

    ¿Quién dijo miedo? Titulares de la Selección Colombia Sub-20 para enfrentar a Argentina

    ¡Todo o nada ante Argentina! La Sub-20 de Colombia, a 90 minutos de tocar la final mundialista

    Guatapé, sede del selectivo a Juegos Bolivarianos: Antioquia presenta un equipo de 50 deportistas

    ‘Escuela de Talentos’ lanza capacitación integral para entrenadores y fortalece la base del deporte juvenil

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Duelo de rojos en el Atanasio! DIM puso en venta las boletas para el partidazo contra Santa Fe

    ¡Duelo de rojos en el Atanasio! DIM puso en venta las boletas para el partidazo contra Santa Fe

    Diego Arias, el dueño del invicto: Atlético Nacional no pierde hace un mes

    Diego Arias, el dueño del invicto: Atlético Nacional no pierde hace un mes

    ¡Arias sigue sumando victorias! Atlético Nacional derrotó al Cali 2-1

    ¡Arias sigue sumando victorias! Atlético Nacional derrotó al Cali 2-1

    ¡Listos para el duelo de verdes! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al Deportivo Cali

    ¡Listos para el duelo de verdes! Titulares de Atlético Nacional para enfrentar al Deportivo Cali

    Las bajas de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

    Las bajas de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali


    [grupos] [fixture items="7"]