La noche de los Grammys fue emocionante para Taylor Swift donde se conoció que le pedirán su mano en el Superbowl.

La cantante que está en boca de todos, logró dos Grammys más en su carrera como Mejor Álbum Vocal y el Álbum del Año que es el mayor reconocimiento de la gala. Midnights en año de su «Eras Tour» la consagró donde aprovechó para lanzar que este año vendría uno nuevo y «que detrás de bambalinas compartiría el nombre». “Me siento así de feliz cuando escribo una canción, o logro un estribillo, o ensayo con mis bailarines, o me voy a Tokio a cantar. Solo quiero seguir haciendo esto. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacerlo. Me explota la cabeza” dijo la cantante. Pero no dejó pasar por alto que, el 19 de abril saldría «Tortured Poets Department» de cual publicó su portada agitando las redes con record de me gusta en una hora de 7 millones y visualizaciones.

Sus Grammys son récord ya que 14 galardones, la convierten en la primera mujer en conseguir cuatro premios al Mejor Álbum del año, superando a Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon, quienes solo tienen tres premios Grammy en esta categoría.

Taylor Swift carátula nuevo disco 2024.

E! soltó una bomba

Fue el Canal E Entertainment Television que el «Live Red Carpet«, aseguraron que el Superbowl tendrá la gran noticia y momento showbiz. «Se trata de la pedida de mano por Travis Kelce, quien tiene los ánimos arriba que ganará el Superbowl y allí mismo ante millones de telespectadores, le pedirá la mano a Taylor Swift«. Al menos ese dato se escuchó a la traductora al español en medio de una de las entrevistas. Referente a que Taylor, estaría en Japón ofreciendo un concierto, se habla un Jet de gran factura la llevará en 17 horas sin parar, arribando a Las Vegas, el sábado 10 de febrero. De ser cierto será un momento televisivo y de marketing de marca personal de ambos. Recordemos que se estima que $331.5 millones de dólares es lo que genera el impacto del romance de la cantante y Travis Kelce.

