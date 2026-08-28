Resumen: Nuevos videos de cámaras de seguridad revelaron los escabrosos detalles del atentado con arma traumática en un local comercial. Las imágenes muestran cómo un valiente ciudadano intervino para evitar una tragedia mayor.

A sillazos ahuyentaron a delincuente que disparó a una madre frente a su hija de 4 años en Bello: en video quedó

Minuto30.com .- En las últimas horas salieron a la luz las crudas grabaciones que documentaron el ataque armado contra una mujer que estaba acompañada de su hijita de cuatro años en el municipio de Bello. Los videos, dejaron en evidencia el modus operandi del agresor y la heroica reacción de un testigo.

El grave hecho de alteración del orden público se registró hace algunos días.

Un ataque a sangre fría

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa a un individuo vestido con prendas negras y una gorra, quien pasa caminando sigilosamente por el frente de un local comercial. Tras percatarse de que la víctima se encontraba en el lugar —al parecer acompañada de su pequeña hija de apenas 4 años—, el sujeto desenfunda un arma traumática y le dispara a quemarropa, propinándole múltiples heridas.

La oportuna intervención ciudadana

El momento de mayor tensión en la grabación ocurre instantes después del primer ataque. El agresor corre hacia la calle buscando la motocicleta donde lo esperaba su cómplice para emprender la huida; sin embargo, en un acto de sevicia, el sujeto se devuelve repentinamente hacia el establecimiento con la intención de volver a atacar a la joven.

Es en esa fracción de segundo cuando otro ciudadano que se encontraba en el lugar reacciona para defender a la mujer: toma una silla y se la lanza con fuerza al atacante. El sorpresivo golpe logró desestabilizar y ahuyentar al delincuente, quien finalmente salió huyendo del lugar y escapó a bordo de la motocicleta.

Afortunadamente, la mujer logró sobrevivir a los impactos y actualmente avanza en su proceso de recuperación médica. Entre tanto, los videos se han convertido en la pieza clave de los investigadores para identificar el rostro del tirador, rastrear la ruta de escape del vehículo y esclarecer los móviles detrás de este violento hecho que mantiene consternada a la comunidad bellanita.