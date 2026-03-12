Resumen: El victimario, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones

¡A sangre fría! Asesinan a un hombre a bala, en plena calle del barrio Belen Rincón

Minuto30.com .- La violencia volvió a sacudir las calles del suroccidente de Medellín. la tarde de este jueves 12 de marzo, habitantes del barrio Belén Rincón alertaron a las autoridades tras escuchar una ráfaga de disparos que acabó con la vida de un hombre de 37 años, quien residía en el sector.

Tras el llamado de la comunidad, la patrulla de vigilancia llegó al lugar de los hechos, donde hallaron el cuerpo sin vida de la víctima tendido en la vía en posición fetal. Según el reporte preliminar, el hombre no portaba camiseta, vestía una pantaloneta de color azul y llamativos tenis amarillos.

El ataque a sangre fría

Versiones extraoficiales indican que el ciudadano caminaba tranquilamente por el sector cuando fue interceptado por un desconocido. El victimario, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, huyendo del sitio inmediatamente después de cometer el crimen.

Autoridades realizaron la inspección técnica del cadáver. Hasta el momento, los móviles del asesinato así como sus autores materiales e intelectuales son materia de investigación por parte de las autoridades metropolitanas.