Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡A sangre fría! Asesinan a un hombre a bala, en plena calle del barrio Belen Rincón

    El victimario, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones

    Publicado por: SoloDuque

    Un hombre murió tras una riña que desató un tiroteo en Bogotá
    Foto: Archivo
    ¡A sangre fría! Asesinan a un hombre a bala, en plena calle del barrio Belen Rincón

    Resumen: El victimario, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La violencia volvió a sacudir las calles del suroccidente de Medellín. la tarde de este jueves 12 de marzo, habitantes del barrio Belén Rincón alertaron a las autoridades tras escuchar una ráfaga de disparos que acabó con la vida de un hombre de 37 años, quien residía en el sector.

    Tras el llamado de la comunidad, la patrulla de vigilancia llegó al lugar de los hechos, donde hallaron el cuerpo sin vida de la víctima tendido en la vía en posición fetal. Según el reporte preliminar, el hombre no portaba camiseta, vestía una pantaloneta de color azul y llamativos tenis amarillos.

    El ataque a sangre fría

    Versiones extraoficiales indican que el ciudadano caminaba tranquilamente por el sector cuando fue interceptado por un desconocido. El victimario, sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, huyendo del sitio inmediatamente después de cometer el crimen.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Autoridades realizaron la inspección técnica del cadáver. Hasta el momento, los móviles del asesinato así como sus autores materiales e intelectuales son materia de investigación por parte de las autoridades metropolitanas.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.