Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡A salvo! Ejército y Policía ya custodian a la senadora Aida Quilcué tras su liberación en el Cauca

    Aida Quilcué recibirá una valoración médica completa

    Publicado por: SoloDuque

    ¡A salvo! Ejército y Policía ya custodian a la senadora Aida Quilcué tras su liberación en el Cauca

    Resumen: Aida Quilcué será trasladada bajo estrictas medidas de seguridad, posiblemente a Popayán o Cali, donde recibirá una valoración médica completa

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó oficialmente que unidades del Ejército Nacional y la Policía Colombia ya establecieron contacto físico y brindan protección a la senadora Aida Quilcué y a su esquema de seguridad. El encuentro se produjo en zona rural del departamento, luego de que la presión social y militar forzara su liberación.

    Tras el rescate, el jefe de la cartera de Defensa envió un mensaje contundente a los grupos armados que operan en la zona: “Avanzaremos con mayor contundencia para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. No hay tolerancia para quien atente contra la democracia”.

    El Ejército Nacional y la Policía Colombia ya establecieron contacto físico y brindan protección a la senadora Aida Quilcué y a su esquema de seguridad, tras ser vçitimas de un intentco de secuestro en Cauca. Foto: Captura de video

    Operativo de aseguramiento en la zona

    Una vez la Guardia Indígena reportó la libertad de la congresista, los comandos élite de la Fuerza Pública ingresaron al área para verificar su estado de salud y garantizar un traslado seguro hacia un centro urbano. Según los primeros reportes, la senadora se encuentra ilesa, aunque bajo una fuerte carga de estrés por lo sucedido en el tramo Inzá – Totoró.

    ¿Qué sigue para la Senadora?

    Aida Quilcué será trasladada bajo estrictas medidas de seguridad, posiblemente a Popayán o Cali, donde recibirá una valoración médica completa. Se espera que, en las próximas horas, la líder indígena brinde detalles sobre quiénes fueron sus captores y las condiciones en las que permaneció retenida.

    Este incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad de los congresistas y líderes sociales en territorios donde la presencia de disidencias y grupos armados sigue desafiando el control del Estado.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.