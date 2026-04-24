¡A sacar la libreta! Las cuentas del DIM para meterse a los ocho si le gana a “los Amix” en el Atanasio

Resumen: La ilusión sigue viva en la familia roja. Luego de la vital victoria del Independiente Medellín ante Boyacá Chicó, 2-0, que le sirvió para sumar tres puntos de oro
Minuto30.com .- La ilusión sigue viva en la familia roja. Luego de la vital victoria del Independiente Medellín ante Boyacá Chicó, 2-0, que le sirvió para sumar tres puntos de oro, la diferencia de gol no fue suficiente para meterse directamente a la zona de clasificación. Sin embargo, el fútbol da revanchas rápidas y el ‘Poderoso’ tendrá este sábado 25 de abril una nueva “final” para buscar su anhelado ingreso al grupo de los ocho.
Saquemos libreta y hagamos cuentas:
El duelo clave: El ‘Poderoso’ frente a los ‘Amix’
El primer paso y el más obligatorio para el Medellín es hacer respetar la casa. El conjunto dirigido por la estratega roja se verá las caras con Fortaleza.
El encuentro con los “Amix” está programado para este sábado a las 8:30 p. m. en el gramado del estadio Atanasio Girardot. Una victoria frente al equipo bogotano es el único resultado que le sirve al DIM para mantener vivas sus esperanzas matemáticas de clasificación, ya que un empate o una derrota lo dejaría prácticamente eliminado.
La libreta de cuentas: ¿A quién le daría el DIM la “patadita”?
Actualmente, el panorama en la tabla de posiciones está al rojo vivo. Independiente Medellín llega a esta jornada ubicado en la casilla 11 con 23 puntos y una diferencia de gol de +2.
Si el DIM logra derrotar a Fortaleza, alcanzaría la línea de los 26 puntos. Aquí es donde la situación se pone interesante, ya que sus rivales directos de la capital, Millonarios y Santa Fe, ya jugaron sus respectivos encuentros de la fecha 18:
|Equipo
|Posición Actual
|Puntos
|Diferencia de Gol (DG)
|Estado
|Santa Fe
|7°
|26
|+5
|Ya jugó la fecha 18
|Millonarios
|8°
|25
|+8
|Ya jugó la fecha 18
|Medellín
|11°
|23
|+2
|Juega el sábado vs. Fortaleza
-
Alcance a Santa Fe: Con una victoria, el Medellín igualaría los 26 puntos del cuadro ‘Cardenal’. Sin embargo, para superarlo en la tabla necesitaría ganar por una goleada de 4 o más goles, que le permita superar el +5 de diferencia de gol de los albirrojos.
-
Desplazar a Millonarios: Este es el objetivo más realista. Si el ‘Medallo’ gana, sumará 26 unidades, superando automáticamente los 25 puntos que tiene el cuadro ‘Embajador’, dándole una “patadita” y sacándolo transitoriamente del grupo de los ocho.
Los rivales que le pueden “dañar el caminado” al DIM
Aunque ganarle a Fortaleza es vital, el Medellín no depende 100 % de sí mismo. Tendrá que estar muy pendiente de otras plazas, ya que hay dos equipos que podrían arruinarle la fiesta y amargarle la jornada sabatina:
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Internacional de Bogotá: El conjunto capitalino se ubica en la novena posición con 25 puntos y será juez de su propio destino cuando reciba como local al Boyacá Chicó. Si el Internacional gana, llegaría a 28 puntos, volviéndose inalcanzable para el DIM en esta jornada.
-
Deportivo Cali: El cuadro ‘Azucarero’ es una amenaza directa. Actualmente es décimo con 23 puntos (los mismos del DIM) pero con una mejor diferencia de gol (+3). El Cali se jugará la vida en el duro clásico valluno frente a su rival de patio, el América, en un vibrante partido programado para este sábado a las 6:10 p. m. Si Cali gana, el DIM estará obligado a ganar su partido por una diferencia de goles mayor para poder superarlo en la tabla.
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