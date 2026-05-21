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    A responder por narcotráfico a Nuevo México: extraditados dos colombianos

    Una vez finalizados los trámites migratorios y legales correspondientes, los dos extraditables abordaron un vuelo privado

    Publicado por: SoloDuque

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    A responder por narcotráfico a Nuevo México: extraditados dos colombianos

    Resumen: Una vez finalizados los trámites migratorios y legales correspondientes, los dos extraditables abordaron un vuelo privado fletado exclusivamente para su traslado hacia Norteamérica, fuertemente custodiados por el personal federal estadounidense.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades colombianas continúan su ofensiva contra el crimen organizado transnacional. En las últimas horas, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) de la Policía Nacional confirmó la exitosa extradición hacia los Estados Unidos de dos ciudadanos colombianos requeridos por delitos federales.

    El operativo de traslado y entrega se llevó a cabo bajo rigurosos protocolos de seguridad en la ciudad de Bogotá, dando cumplimiento a los tratados de cooperación judicial vigentes entre ambas naciones.

    Requeridos por la Corte de Nuevo México

    De acuerdo con el reporte oficial emitido por la DIJIN, los dos individuos extraditados enfrentan graves acusaciones en el sistema de justicia estadounidense. Ambos ciudadanos fueron solicitados formalmente por la Corte del Distrito de Nuevo México para que comparezcan a juicio.

    Los cargos que se les imputan en territorio norteamericano están directamente relacionados con la operatividad de redes criminales, siendo acusados de los delitos de:

    Narcotráfico (tráfico internacional de drogas).

    Concierto para delinquir (conspiración para cometer ilícitos).

    Operativo binacional con los ‘US Marshals’

    Para garantizar el éxito y la seguridad de la extradición, investigadores de INTERPOL Bogotá coordinaron la entrega directa de los capturados a agentes especiales del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals).

    Una vez finalizados los trámites migratorios y legales correspondientes, los dos extraditables abordaron un vuelo privado fletado exclusivamente para su traslado hacia Norteamérica, fuertemente custodiados por el personal federal estadounidense.

    La Policía Nacional destacó a través de sus canales oficiales que este tipo de procedimientos reafirman el compromiso inquebrantable de las instituciones colombianas en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen transnacional, garantizando el cumplimiento de los acuerdos internacionales.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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