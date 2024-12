Resumen: El cierre del "Soy Rebelde Tour" envuelto en escándalo! Acusan a Guillermo Rosas, ex manager de RBD, de fraude tras auditoría. Irregularidades en las ganancias de la gira "Soy Rebelde Tour" generan controversia. El esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, denuncia un "faltante" en las ganancias. Una auditoría revela "irregularidades" y apunta a Guillermo Rosas como responsable. T6H Entertainment, la empresa de Rosas, niega rotundamente las acusaciones. Aseguran que solo manejaron el 10% de las ganancias y que la empresa de los artistas, Souls Productions Inc., administró el 90% restante. Se espera una segunda auditoría para esclarecer los hechos. ¿Se podrá esclarecer la verdad? La novela del "Soy Rebelde Tour" continúa

A RBD le auditan cuentas por posible robo o faltante que alertó el esposo de uno de los integrantes de la agrupación en la exitosa gira.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

En una novela se ha convertido el cierre «Soy Rebelde Tour» tras la salida de Guillermo Rosas del equipo en el mes de diciembre 2024. Al parecer las cifras no cuadraron y surgieron ruidos sobre una supuesto robo. Fue el esposo de Maite Perroni, Andrés Tovar, quien en el programa de chismes mexicano Ventaneado aseguró que había «un faltante» en las ganancias que generaron Dulce María, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, y su esposa la gira que pasó por Medellín entre otros países. Donde faltaría los pagos de Colombia y México, ya que los de Brasil ya fueron cubiertos. La idea es que todos los socios queden contentos sin ruidos «que todos los números queden en orden y que si hay faltante se evidencien donde está ese dinero».



«Hay una auditoría en curso. Están revisando todo el tema interno del tour y también están considerando hablar con las empresas involucradas para ver el asunto de los recursos ¿dónde están? ¿Cuánto es?» expreso el empresario. Luego Dulce María expresó que, «no están en demandas ni nada de eso hasta ahora; como cualquier empresa donde se vieron irregularidades se lleva a cabo una auditoría». Pero sus palabras son contundentes: «Ya ha salido de la primera [auditoría] irregularidades, no es una habladuría, pero no podemos decir, no me corresponde dar información». Por lo que el mayor implicado podría ser Guillermo Rosas, quien los animó al unirse y hacer el Tour RBD «Soy Rebelde». comunicado.

Habla el manager y compañía de los shows RBD

Como representante que daba la cara y en asocio con la compañía de shows, rompieron el silencio enviando un comunicado. «T6H está en el entendido que la compañía de los artistas también estará realizando auditorías a las empresas externas a T6H, involucradas en los ingresos y administración del tour». Donde en algunos apartes hacen precisiones como implicados en esta noticia.

«Se han vuelto a difundir una serie de acusaciones y notas con desinformación y sin fundamentos en algunos medios de comunicación acerca de «SOY REBELDE TOUR«, organizado por T6H Entertainment, de la mano de LiveNation y Creative Artists Agency. Puntualmente aclaramos por este medio, que de ninguna manera y en ningún momento, ni T6H Entertainment, ni Guillermo Rosas, ni ningún empleado de la empresa, desvió o hizo uso ilícito de ningún tipo de dinero de Soy Rebelde Tour. Tampoco participó en ningún tipo de desfalco de ninguna índole, como algunos medios han sugerido. Ya se realizó una primer auditoría (forensic investigation) por el despacho de contabilidad Citrin Cooperman en Nueva York, donde se demuestra que no existe ningún fraude o mal uso de los fondos a cargo de T6H. Aún así, las partes han decidido de mutuo acuerdo, realizar una segunda auditoría con otro despacho para una segunda confirmación».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rolling Stone En Español (@rollingstoneenespanol)

Aclaración de dineros

«T6H y Guillermo Rosas fueron activos impulsores de esta gira de reencuentro, y durante varios años se sostuvieron conversaciones con cada uno de los artistas, por lo que debido a esta relación y al proceso de cierre del tour, se había evitado pronunciarse para no afectar al mismo ni dar pie a más especulaciones ni suspicacias». En el comunicado, ellos dejan claro que solo manejaron un 10% de las ganancias. Aclarando que «la compañía Souls Productions Inc, empresa a cargo de los artistas ‘RBD‘, administró el resto de los ingresos y fondos del tour (más del 90%) desde el primer fin de semana de conciertos».

Esto a penas comienza en lo que será una canción y novela de un exitoso Tour.

Lee más noticias de entretenimiento