El 7 de agosto cumplió el presidente Gustavo Petro un año de gobierno, que más parece de desgobierno, en medio del escándalo más aterrador de la política colombiana en los últimos años, claro, solo comparado con el proceso 8.000 de Ernesto Samper. Su hijo Nicolas Petro (al que no crió Gustavo Petro) fue capturado e imputado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por recibir dinero de dudosa procedencia en época electoral, el que habría terminado en alguna medida según la investigación, en la campaña presidencial.

Pero además no es el único escándalo que el país no puede olvidar, a Laura Sarabia, las maletas con plata, las declaraciones de Benedetti sobre los $15 mil millones de pesos que entraron a campaña y que no fueron registrados; como tampoco la salida de Roy Barreras del Congreso por violar la ley al incurrir en doble militancia.

Mi pregunta es: ¿a quién culpará Petro de su mal gobierno?

Han sido varías las oportunidades en las que que el mandatario ha señalado de sus males al gobierno del expresidente Duque, frente a la deuda pública, supuestos actos de corrupción, sobrecostos en la recuperación de San Andrés; se atrevió incluso a manifestar que el fallo de La Haya favorable a Colombia, se debía a su gestión jurídica en el proceso, cuando poco o nada tuvo que ver su gobierno.

El Presidente Petro ha buscado tantos culpables de sus males, que desde su balcón con su discurso desafinado se ha ido lanza en ristre contra la justicia colombiana, y como ya no tiene cómo culpar al Uribismo, graduó de enemigo al Presidente Bukele.

¿A quién culpará el Presidente Petro a partir del 8 de agosto, de las masacres, extorsiones, atentados contra la Fuerza Pública, la población civil y los atentados contra el medio ambiente?

Vivimos desafortunadamente en un mar de improvisaciones e incertidumbres, este año que pasó fue oscuro y lamentable, basta con analizar algunas cifras del gobierno del cambio; incumplió en 82 veces la agenda presidencial, ha sido el gobierno que más cambios ha tenido en su gabinete en el primer año, sacando a 12 ministros, como: Deporte, Hacienda, Transporte, Cultura, Agricultura, Ciencia, Educación, Salud, Interior, TIC, Minas y Energía.

En materia de seguridad sí que estamos mal, en la reciente encuesta de Invamer, el 84% de los colombianos manifestaron que la inseguridad aumenta; se ha incrementado en 38% los combates entre estructuras ilegales al margen de la ley, los retenes han aumentado pasando de 32 en 2022 a 46 en lo que va del 2023, la extorsión tiene a la población atemorizada, ha aumentado en un 23%, y se han reportado al 30 de julio de este año 55 masacres con el asesinato de 98 líderes sociales. ¿Dónde quedó el #NosEstanMatando?

En materia fiscal, la deuda externa pasó de representar el 51.3% del PIB en junio de 2022 a representar el 55.3% del PIB en marzo del 2023, en junio del 2022 la inflación estaba en 9.67%, alcanzó el pico más alto en marzo del 2023 con un 13.34% y en junio del 2023 la inflación se redujo al 12.1%. En el reciente estudio de Corficolombiana se evidencia que la ejecución del PGN, sin deuda, con corte a mayo, asciende a 8.8 billones de pesos. Los sectores de más baja gestión son Hacienda, Trabajo, e Inclusión y Reconciliación. De los 30 sectores que componen el Presupuesto General sin deuda, 19 tienen una ejecución inferior al promedio en el periodo 2019-2022. Deporte (14.08%), Planeación (9.94%), Presidencia de la República (11.1%) y Transporte (15.19%) son algunos de los más bajos.

Este es el gobierno del cambio, pero en reversa, todos los gobiernos sin duda en su primer año tienen un pararrayos que es su antecesor para culpar de sus males, ¿a partir del 8 de agosto a quién culpará el Presidente Petro?

O derrotamos a Petro en las elecciones regionales este mes de octubre, o Petro y su desgobierno acaba con Colombia con improvisación e ideologías baratas que en nada han funcionado para sacar adelante un país.