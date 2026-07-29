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    ¡A quemarropa y sin piedad! Video capta brutal atraco a un motociclista por la Placita de Flores

    Los agresores utilizaron un arma traumática para perpetrar el ataque a quemarropa, un modus operandi que busca incapacitar e intimidar a la víctima

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto de archivo.
    ¡A quemarropa y sin piedad! Video capta brutal atraco a un motociclista por la Placita de Flores

    Resumen: Los agresores utilizaron un arma traumática para perpetrar el ataque a quemarropa, un modus operandi que busca incapacitar e intimidar a las víctimas

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    Minuto30.com .- La inseguridad vuelve a sembrar el terror en las calles del centro-oriente de Medellín. Esta mañana, en video registraron un violento asalto, donde al menos cuatro delincuentes en tres motos interceptaron a un ciudadano, le hurtaron sus pertenencias y le dispararon a quemarropa en cuestión de segundos.

    El alarmante episodio, que quedó documentado en un video de alta sensibilidad que ya circula en redes sociales, pone en evidencia el nivel de violencia con el que están actuando las estructuras criminales dedicadas al hurto en la capital antioqueña.

    En la imagen de Denuncias Antioquia se ven cuatro individuos en tres motos, que huyen tras el violento atraco

    En la imagen de Denuncias Antioquia se ven cuatro individuos en tres motos, que huyen tras el violento atraco, dejando a la víctima aturdida. Foto: Captura de video

    Emboscada cerca a la Placita de Flores

    De acuerdo con el registro audiovisual y los reportes preliminares, el hecho ocurrió en las inmediaciones de la Placita de Flores, un sector de alto flujo comercial y vehicular. La víctima, que se desplazaba en su motocicleta, fue interceptada de manera abrupta por dos sujetos que también se movilizaban en una moto.

    El accionar de los fleteros fue calculado y despiadado. El asalto se consumó en apenas unos instantes, demostrando que el ciudadano no tuvo ninguna oportunidad de reacción, escape o defensa.

    Robo y disparos con arma traumática

    Tras cerrarle el paso, uno de los delincuentes procedió a arrancar violentamente el bolso de la víctima. No contentos con despojarlo de sus pertenencias, los asaltantes abrieron fuego contra el motociclista a muy corta distancia.

    Se ha confirmado que los agresores utilizaron un arma traumática para perpetrar el ataque a quemarropa, un modus operandi que busca incapacitar e intimidar a las víctimas, pero que puede causar lesiones de altísima gravedad dependiendo de la zona del impacto.

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    Se busca dar con la identidad y el paradero de estos dos sujetos antes de que cobren una nueva víctima.

    Denuncias Antioquia publicó el brutal video

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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