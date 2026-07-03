¿A qué viajó Petro a . . . Roma?

Resumen: ¿A qué fue Petro a Manta… a escribir un libro? ¿A qué fue a medio mundo?, ¿70 viajes para hablar de lo mismo con los mismos? ¿A qué fue a Roma?, ¿a visitar al Papa… o a Velázquez para cuadrar el posgobierno?

“Para cumplir uno de sus últimos compromisos internacionales”, leí en los medios ¿Qué compromisos a un mes del fin de su mandato? Si, como afirma el boletín de Presidencia, su encuentro con el Papa era “Audiencia Oficial”, ¿por qué fue con la hija, los nietos y hasta… Vanessa, toda de negro hasta los pies vestida?

Da grima el Boletín, que califica la audiencia como “Uno de los momentos más relevantes de la agenda”, cuando fue el único relevante, por la investidura del pontífice, mas no porque lo haya sido para el país.

¿De qué hablaron? Petro dice que le pidió ayuda para proteger a las comunidades campesinas beneficiarias de reforma agraria, de las mafias que les quieren volver a quitar la tierra y tomarse nuevamente el Ministerio de Agricultura. ¡Vaya retahíla para soltársela a un Papa!, pero también del país y la región, de los conflictos, delincuencia organizada y cambio climático. Una charla profunda y fructífera de… 20 minutos.

También se reunió con un cura antimafias, con el cardenal Parolin y con monseñor Gallagher, a quien conoció en 2025, en otra audiencia con León XIV, en esa ocasión con la canciller Laura Sarabia, en la cual, para variar, se habló de seguridad, migración y cambio climático.

Sin embargo, la “sapería” de su Oficina de Prensa compite con el ego del presidente, pues, según el boletín: “La visita reafirma el liderazgo de Colombia en escenarios estratégicos de diálogo global (…), el mandatario sostendrá encuentros con líderes y representantes de alto nivel en espacios orientados al diálogo político, diplomático y social”. ¡Uff!

En el siglo XVI los protestantes ingleses habrían colgado a Petro por “papista”, porque lo es, aunque por conveniencia. Con Francisco se reunió en 2015 como alcalde; en 2022, como candidato presidencial, audiencia criticada por oportunista y por la candidez o la inclinación del papa jesuita hacia la izquierda. En enero de 2023, aunque dice haberse separado “hace años”, mandó a Verónica como primera dama y a su vice en diciembre.

Y mientras despotrica de Meloni porque ni lo determinó, aquí estallan los escándalos: El juego de congelados del excomisionado Rueda, para atar las manos del Ejército y desatar las del Clan del Golfo, con la complicidad de Iván Velásquez, su anfitrión en El Vaticano. Los 500.000 contratos por 32 billones en enero, y 145 más por $227 mil millones en Ley de Garantías. Los $41 mil millones de regalías en “becas fantasma” de altos estudios en Chocó, donde no hay siquiera escuelas decentes; y los $29 mil millones en Magdalena, entre otros.

¿A qué fue Petro a Manta… a escribir un libro? ¿A qué fue a medio mundo?, ¿70 viajes para hablar de lo mismo con los mismos? ¿A qué fue a Roma?, ¿a visitar al Papa… o a Velázquez para cuadrar el posgobierno?

Difícil la tiene el presidente De la Espriella para levantar la Patria Milagro, porque, terminado este gobierno… de milagro tenemos patria.

@jflafaurie