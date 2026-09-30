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    A puñal asesinó a un hombre de 68 años en Pereira: la mujer fue enviada a la cárcel

    La mujer huyó luego de apuñalar a la víctima

    Publicado por: SoloDuque

    anciano
    Foto ilustrativa.
    A puñal asesinó a un hombre de 68 años en Pereira: la mujer fue enviada a la cárcel

    Resumen: La víctima, de 68 años, falleció a pesar de haber recibido la atención médica. Por esto, la investigada fue imputada por el delito de homicidio, cargo que no aceptó.

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    Por solicitud de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Risaralda, un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento centro carcelario a Angie Vanessa Mahecha Muñoz, señalada de asesinar a un hombre en Pereira.

    La investigación determinó que el crimen ocurrió el pasado el 18 de septiembre en una vivienda del barrio Corocito de la capital risaraldense donde, se presume, la ahora procesada discutió con la víctima a quien presumiblemente atacó con un arma cortopunzante.

    Una vez cometido el crimen Mahecha Muñoz huyó del lugar. La víctima, de 68 años, falleció a pesar de haber recibido la atención médica. Por esto, la investigada fue imputada por el delito de homicidio, cargo que no aceptó.

    Esta información se publica por razones de interés general.

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    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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