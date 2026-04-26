Resumen: Un robo a pasajeros de un taxi quedó grabado en video en la avenida Guayabal con calle 10, en Medellín. Delincuentes en motocicleta interceptaron el vehículo en medio del tráfico y, en pocos segundos, intimidaron a los ocupantes para robarles sus pertenencias. El hecho, ocurrido a plena luz del día, generó preocupación entre ciudadanos por la inseguridad en este corredor vial.

¡A plena luz del día! En video quedó registrado el momento en que motociclistas asaltaron un taxi en Guayabal

Un nuevo hecho de inseguridad quedó registrado en video en una de las vías más transitadas de Medellín, generando preocupación entre conductores y ciudadanos.

El caso ocurrió en la tarde del sábado 25 de abril de 2026, en la avenida Guayabal con calle 10, un corredor de alto flujo vehicular y actividad comercial. En ese punto, un taxi fue interceptado por delincuentes que aprovecharon las condiciones del tráfico para cometer el hurto.

Según se observa en las imágenes que circulan en redes sociales, los responsables se desplazaban en motocicleta y se acercaron al vehículo en plena vía. En cuestión de segundos, intimidaron a los ocupantes y los obligaron a entregar sus pertenencias, mientras otros conductores presenciaban la escena sin poder intervenir.

El hecho ocurrió a plena luz del día, lo que incrementó la preocupación entre quienes transitan por la zona. La rapidez con la que actuaron los delincuentes refleja una modalidad que consiste en abordar vehículos detenidos o con movilidad reducida para ejecutar el robo y huir de inmediato.

#INSEGURIDAD ⚠️ Registran impactante robo a mano armada en Medellín, sector de la calle 10 con Guayabal. Delincuentes en motocicleta interceptaron un taxi a plena luz del día para despojar a los ocupantes de sus pertenencias. La comunidad pide mayor vigilancia a las autoridades. pic.twitter.com/zinn7TzwwQ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 26, 2026 Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Preocupación ciudadana por la seguridad

El caso ha generado reacciones entre ciudadanos que frecuentan este sector del sur de Medellín, quienes advierten sobre la recurrencia de este tipo de hechos.

Ante lo ocurrido, la comunidad ha reiterado el llamado a reforzar las estrategias de vigilancia en zonas de alta congestión vehicular, con el fin de prevenir nuevos casos y mejorar la respuesta de las autoridades.

El video se ha convertido en una evidencia clave para visibilizar lo sucedido y alertar a otros ciudadanos sobre los riesgos en este corredor vial.