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    ¡A plena luz del día! De cuatro tiros mataron a un hombre en el parque de El Carmen de Viboral

    La víctima se encontraba en la zona céntrica cuando fue abordado por sujetos armados, que sin mediar palabra le dispararon

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto de archivo.
    ¡A plena luz del día! De cuatro tiros mataron a un hombre en el parque de El Carmen de Viboral

    Resumen: La víctima se encontraba en la zona céntrica cuando fue abordado por sujetos armados, que sin mediar palabra le dispararon en al menos cuatro veces, provocando su muerte de manera fulminante

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    Minuto30.com .- Este lunes festivo, un nuevo hecho de sangre alteró la tranquilidad del Oriente antioqueño. Pasadas las 2:00 de la tarde, un violento ataque armado tuvo lugar en pleno parque principal del Carmen de Viboral, dejando como saldo un hombre fallecido a la vista de decenas de transeúntes.

    De acuerdo con los reportes preliminares, la víctima se encontraba en la zona céntrica cuando fue abordado por sujetos armados. Según versiones extraoficiales entregadas por testigos en el lugar de los hechos, el hoy occiso recibió por lo menos cuatro disparos con arma de fuego. Tras las detonaciones, los agresores huyeron del sitio con rumbo desconocido.

    Traslado de urgencia al hospital

    En medio de la conmoción, ciudadanos y autoridades intentaron socorrer a la víctima rápidamente y fue trasladado de urgencia al hospital local de El Carmen de Viboral.

    Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el ataque, ingresó a las instalaciones sin signos vitales.

    Las autoridades de policía judicial ya se encuentran al frente del caso, para lograr identificar y capturar a los responsables de este homicidio.


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