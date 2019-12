A Piedad Córdoba se le vio disgustada revelando que en tres ocasiones le han negado una tarjeta de crédito

La excongresista Piedad Córdoba reveló en las últimas horas que ha tenido varias malas pasadas intentando sacar una tarjeta de crédito en una reconocida tienda, y aseguró que esto no le permite ‘acoplarse’ como una ciudadana común y corriente.

En entrevista con la periodista Vicky Dávila, para la revista Semana, Córdoba planteó que le dio tristeza el pasado fin de semana porque no pudo acceder a descuentos del pasado fin de semana junto a su hija porque le negaron la tarjeta de Falabella.

“Mi hija me dijo: mamá, por qué no sacas la tarjeta de Falabella. ¿Yo le dije, para qué? Yo no quería que ella se sintiera mal. Es la tercera vez que intento sacar la tarjeta de Falabella y me la niegan. Y entonces yo pregunto, ¿pero por qué? Por recursos, no es. Como que tenga problemas de cuentas pendientes en el banco no es. Es simplemente el imaginario que se creó de mí”, aseguró la excongresista.

Finalmente Córdoba aseguró que hace tres o cuatro años la había pedido y también se la habían negado, por lo que en esta ocasión lo hizo por darle ‘gusto’ a su hija y no recibió buenas noticias ya que le volvieron a dar respuesta negativa desde dicho almacén.