A Petro le puede salir caro el ‘tarimazo’ con delincuentes en La Alpujarra: le abrieron investigación

Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    Publicado por: Julian Medina

    Foto tomada de las redes del concejal Alejandro de Bedout.
    Resumen: La Comisión de Acusación de la Cámara abrió una indagación preliminar contra el presidente Gustavo Petro por el evento "Paz Urbana" ("tarimazo") en Medellín el 21 de junio. La investigación se inició por denuncia del concejal Alejandro De Bedout, quien alegó presunta participación indebida en política, uso de recursos públicos y posible participación de personas privadas de la libertad en el evento.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha abierto una investigación previa en contra del presidente Gustavo Petro por el polémico evento denominado «Paz Urbana» (conocido popularmente como «tarimazo») que se llevó a cabo en Medellín el pasado 21 de junio.

    La indagación, que se encuentra en fase preliminar, se inició tras una denuncia presentada por el concejal de Medellín, Alejandro De Bedout. El concejal argumentó que lo ocurrido en dicho evento podría constituir múltiples conductas penalmente relevantes por parte del mandatario.

    Los Cargos Bajo Investigación

    La denuncia presentada por De Bedout señala que el evento de «Paz Urbana» podría haber incurrido en delitos como:

    Participación indebida en política.

    Utilización de recursos públicos para fines proselitistas.

    Convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente.

    Hostigamiento a autoridades territoriales.

    Presunta participación de personas privadas de la libertad y miembros de estructuras armadas ilegales en un evento de carácter oficial.

    Pruebas Solicitadas por el Triunvirato Investigador

    El triunvirato investigador, compuesto por los representantes Carlos Cuenca (Cambio Radical), Wadith Manzur (Partido Conservador) y Wilmer Castellanos (Partido de la U), ha ordenado el decreto de pruebas en varias entidades clave.

    Se solicitó a Presidencia de la República, a la Jefatura de Gabinete y a la Consejería Presidencial para la Reconciliación que certifiquen si «se impartieron instrucciones, lineamientos o directrices vinculadas con la organización o participación del Gobierno Nacional en el evento».


