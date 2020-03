A pescador le robaron la identidad a punta de amenazas y lo suplantó un soldado investigado por falso positivo

Este viernes se conoció la historia de un pescador que fue suplantado por unos 10 años por parte de un soldado que fue investigado por un falso positivo, y se reveló cómo ocurrió la ‘pesadilla’ que tuvo que vivir el hombre ante el robo de su identidad.

El pescador identificado como Juan (por seguridad) reveló que fue suplantado en 1999 por Mario Nel Riaño Cerón, quien obtuvo sus papeles después de que él prestó servicio militar en 1997 hasta 1998, pero apareció en 1999 de regreso en el Ejército como soldado voluntario terminando en enero de 2009.

“Salí de prestar el servicio militar con un señor que hoy en día es comandante de las autodefensas. Él me dijo de un trabajo de vigilancia. Le di fotocopia de la libreta, de la cédula. Pasado uno o dos años me lo volví a encontrar y le pregunté por mis documentos, me dijo que me estuviera callado, que, si no, acababa con mi familia”, aseguró Juan en El Espectador.

Según el hombre, el sujeto le vendió los documentos a Riaño Cerón para que se incorporara a las Fuerzas Militares, quien estuvo involucrado en un posible falso positivo investigado por la Fiscalía General de la Nación cometido en Cumaribo, Vichada.

Después de años en este problema de robo de identidad el hombre implicado en el falso positivo se acogió a la JEP y esclareció que estaba suplantando a alguien haciéndose pasar con su identidad para ingresar al Ejército.