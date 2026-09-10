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    «A paso firme por Antioquia»: Así será la gira de Luis Horacio Gallón por el oriente antioqueño

    Con una amplia experiencia en la gestión pública y administrativa del departamento, Gallón destaca por importantes hitos en su carrera

    Publicado por: Minuto30.com

    luis horacio gallon antioquia3
    «A paso firme por Antioquia»: Así será la gira de Luis Horacio Gallón por el oriente antioqueño

    Resumen: uis Horacio Gallón, precandidato a la Gobernación de Antioquia y exsecretario de Infraestructura departamental, inicia una gira estratégica por la subregión del Oriente

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    Minuto30.com .- Luis Horacio Gallón, precandidato a la Gobernación de Antioquia y exsecretario de Infraestructura departamental, inicia una gira estratégica por la subregión del Oriente con el objetivo de consolidar un punto de encuentro abierto para dirigentes, empresarios, líderes sociales, jóvenes y la ciudadanía interesada en proyectar el futuro de la región.

    Agenda de la Gira

    El recorrido iniciará oficialmente en el municipio de La Ceja y se desarrollará durante el fin de semana con el siguiente itinerario:

    Fecha Ruta y Municipios a Visitar
    Viernes, 11 de septiembre La Ceja (Inicio de la gira) ➔ La Unión ➔ Mesopotamia ➔ Sonsón
    Sábado, 12 de septiembre Nariño ➔ Argelia ➔ Abejorral ➔ Santa Bárbara
    Domingo, 13 de septiembre Medellín (Cierre del fin de semana)

    Perfil y Trayectoria Pública

    Con una amplia experiencia en la gestión pública y administrativa del departamento, Gallón destaca por los siguientes hitos en su carrera:

    • Secretario de Infraestructura de Antioquia: Su cargo más reciente, donde lideró la estructuración de proyectos viales clave para la red secundaria y terciaria.

    • Gestión en Vías: Dejó contratados y en ejecución más de 1.100 kilómetros de pavimentación, obras que tienen una proyección de finalización para diciembre de 2027.

    • Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia.

    • Alcalde y Concejal del municipio de Andes, consolidando su experiencia desde las bases administrativas locales.

     

    Mapa de la Gira

    gira gallon oriente

    Lea también: ‘Café Gallón Antioquia’, un nuevo espacio de diálogo ciudadano para el desarrollo regional

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    Redacción Minuto30

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