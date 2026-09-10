«A paso firme por Antioquia»: Así será la gira de Luis Horacio Gallón por el oriente antioqueño

Resumen: uis Horacio Gallón, precandidato a la Gobernación de Antioquia y exsecretario de Infraestructura departamental, inicia una gira estratégica por la subregión del Oriente
Minuto30.com .- Luis Horacio Gallón, precandidato a la Gobernación de Antioquia y exsecretario de Infraestructura departamental, inicia una gira estratégica por la subregión del Oriente con el objetivo de consolidar un punto de encuentro abierto para dirigentes, empresarios, líderes sociales, jóvenes y la ciudadanía interesada en proyectar el futuro de la región.
Agenda de la Gira
El recorrido iniciará oficialmente en el municipio de La Ceja y se desarrollará durante el fin de semana con el siguiente itinerario:
Perfil y Trayectoria Pública
Con una amplia experiencia en la gestión pública y administrativa del departamento, Gallón destaca por los siguientes hitos en su carrera:
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Secretario de Infraestructura de Antioquia: Su cargo más reciente, donde lideró la estructuración de proyectos viales clave para la red secundaria y terciaria.
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Gestión en Vías: Dejó contratados y en ejecución más de 1.100 kilómetros de pavimentación, obras que tienen una proyección de finalización para diciembre de 2027.
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Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia.
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Alcalde y Concejal del municipio de Andes, consolidando su experiencia desde las bases administrativas locales.
Mapa de la Gira
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