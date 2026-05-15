Resumen: El hombre quien aceptó su responsabilidad en el hecho antes de la audiencia de acusación fue declarado responsable del delito de muerte animal agravada

¡A pagar cana! Condenado a 2 años y medio de cárcel por matar dos palomas «a mordiscos», en Ocaña

Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 2 años y 6 meses de prisión a Ronald Stiven Trigos Rodríguez por su responsabilidad en la muerte de dos palomas en Ocaña (Norte de Santander).

Palomas atacadas a mordiscos

Los hechos se registraron el 15 de septiembre de 2025 cuando el hombre atacó a los animales utilizando sus dientes, en el parque 29 de Mayo, lugar donde habitualmente estas aves son alimentadas por transeúntes.

El hombre quien aceptó su responsabilidad en el hecho antes de la audiencia de acusación fue declarado responsable del delito de muerte animal agravada y el juez negó cualquier beneficio o prisión domiciliaria, por lo que la sentencia la deberá cumplir en centro carcelario.

Trigos Rodríguez permanece privado de la libertad desde septiembre de 2025, luego de ser capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional.

La sentencia quedó debidamente ejecutoriada.