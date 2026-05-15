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    ¡A pagar cana! Condenado a 2 años y medio de cárcel por matar dos palomas «a mordiscos», en Ocaña

    El agresor de las palomas permanece privado de la libertad desde septiembre de 2025, cuando aceptó su culpa

    Publicado por: SoloDuque

    juez condena carcel
    Foto: Archivo
    ¡A pagar cana! Condenado a 2 años y medio de cárcel por matar dos palomas «a mordiscos», en Ocaña

    Resumen: El hombre quien aceptó su responsabilidad en el hecho antes de la audiencia de acusación fue declarado responsable del delito de muerte animal agravada

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    Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento condenara a 2 años y 6 meses de prisión a Ronald Stiven Trigos Rodríguez por su responsabilidad en la muerte de dos palomas en Ocaña (Norte de Santander).

    Palomas atacadas a mordiscos

    Los hechos se registraron el 15 de septiembre de 2025 cuando el hombre atacó a los animales utilizando sus dientes, en el parque 29 de Mayo, lugar donde habitualmente estas aves son alimentadas por transeúntes.

    El hombre quien aceptó su responsabilidad en el hecho antes de la audiencia de acusación fue declarado responsable del delito de muerte animal agravada y el juez negó cualquier beneficio o prisión domiciliaria, por lo que la sentencia la deberá cumplir en centro carcelario.

    Trigos Rodríguez permanece privado de la libertad desde septiembre de 2025, luego de ser capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional.

    La sentencia quedó debidamente ejecutoriada.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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