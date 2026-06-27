Resumen: A lo largo del programa, ambos finalistas demostraron que para llegar a la cima no solo se requiere destreza vocal e individual, sino un alto nivel de acoplamiento técnico, liderazgo conjunto y una innegable versatilidad escénica.

«A otro nivel» ya tiene campeón! Así se vivió la reñida final en Caracol Televisión

Minuto30.com .- La noche de este viernes, 26 de junio de 2026, la música y el talento se tomaron la televisión nacional con la esperada gran final del concurso musical A otro nivel. En una velada cargada de emociones, The Beat Voice logró consagrarse como el gran ganador de la temporada, superando en una reñida votación al talentoso grupo femenino Cola de Lagarto.

El camino al éxito: talento, ensamble y versatilidad

A lo largo del programa, ambos finalistas demostraron que para llegar a la cima no solo se requiere destreza vocal e individual, sino un alto nivel de acoplamiento técnico, liderazgo conjunto y una innegable versatilidad escénica.

Su boleto a la gran final se selló con presentaciones inolvidables en el marco del reconocido festival La Solar en Medellín, donde brillaron ante una multitud:

The Beat Voice (Los ganadores): El cuarteto integrado por Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo cautivó al público paisa y a los televidentes al interpretar una impecable versión del éxito Mientras me curo del cora, de la artista colombiana Karol G.

Cola de Lagarto (Las finalistas): La imponente contraparte femenina, conformada por Luixa, Alana, Sasha Aya y Camila Cano, defendió su cupo hasta el último minuto, entregando todo en el escenario de La Solar con su vibrante interpretación del himno Todos me miran.

El público tuvo la última palabra

Durante la competencia, la evaluación técnica de etapas exigentes como ‘las sacudidas’ y los desafíos en exteriores estuvo a cargo de un jurado de lujo: el cantautor peruano Gian Marco, el reconocido productor musical Kike Santander y el exponente del vallenato Felipe Peláez.

Sin embargo, para la gala de clausura las reglas cambiaron: la responsabilidad de elegir al absoluto ganador recayó 100 % en los televidentes, quienes con sus votos respaldaron el talento del cuarteto masculino.

Millonario premio y sorpresa contractual: Al quedarse con el primer lugar, The Beat Voice se hizo acreedor de un jugoso incentivo económico de 600 millones de pesos. Pero la noche cerró con broche de oro para ambos bandos, pues se anunciaron sorpresas contractuales y la firma de un contrato artístico con Caracol Televisión, garantizando que el talento de estos artistas seguirá brillando en la industria musical.