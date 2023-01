Desconcierto en comunidad médica: a una mujer le están saliendo cachos

En el mundo existen muchas enfermedades extrañas o huérfanas que llaman la atención de la comunidad científica; esta vez se trata de una mujer a la que le están saliendo cachos en la cabeza.

El caso se presenta en India, donde a una mujer llamada Mimiya Bay, le salieron protuberancias semejantes a cuernos en la cabeza, luego de estar presentando fuertes dolores.

Los médicos locales no supieron tratar la extraña enfermedad, hasta que llegó a manos del doctor Abhishek Jain, quien diagnosticó la condición como cuerno silíceo, algo que puede surgir en cualquier parte del cuerpo.

Por suerte la enfermedad tiene cura y tratamiento, pero la mujer no cuenta con los recursos para ellos, además debe trasladarse a un centro asistencial de alto nivel, ya que se requieren instrumentos especiales para la cirugía, debido al sitio en que se albergan.

'Horns' start growing out of woman's head leaving doctors stumped. Mimiya Bai has apparently left doctors ‘puzzled’ with her condition, which began three years ago. The 60-year-old is now waiting for treatment and is in consultation with senior doctors.😬🤔 pic.twitter.com/Z9PkjHWmJH

— Sumner (@renmusb1) January 1, 2023