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    A mitad de tiempo no gana ninguno de los necesitados en Liga Betplay: Así está la tabla

    Por ahora, Santa Fe e Independiente firman un empate sin goles que les está sirviendo a ambos para aferrarse a la clasificación.

    Publicado por: SoloDuque

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    A mitad de tiempo no gana ninguno de los necesitados en Liga Betplay: Así está la tabla

    Resumen: Por ahora, Santa Fe e Independiente firman un empate sin goles que les está sirviendo a ambos para aferrarse a la clasificación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Finalizan los primeros 45 minutos de la jornada simultánea y definitiva del Fútbol Profesional Colombiano. Con los resultados parciales que se registran hasta el momento en los diferentes estadios del país, se está completando el anhelado grupo de los ocho clasificados a los play-offs.

    Por ahora, Santa Fe e Independiente firman un empate sin goles que les está sirviendo a ambos para aferrarse a la clasificación.

    Resultados parciales (Entretiempo)

    Alianza 1 – 0 Millonarios

    Tolima 1 – 0 Cali

    Fortaleza 1 – 0 Bucaramanga

    Medellín 0 – 1 Águilas

    Santa Fe 0 – 0 Independiente

    Tabla de posiciones EN VIVO

    Con estos marcadores parciales, así marcha la clasificación de los equipos que están consiguiendo su boleto a la siguiente fase:

    Los 8 clasificados parcialmente

    Atlético Nacional: 40 pts

    Deportivo Pasto: 36 pts

    Deportes Tolima: 33 pts

    Once Caldas: 33 pts

    Junior: 32 pts

    América de Cali: 30 pts

    Internacional: 29 pts

    Santa Fe: 27 pts

    Al borde de la eliminación (Aún con vida pero por fuera)

    La derrota parcial está dejando sin opciones a históricos como Cali y Millonarios, mientras que Águilas le pone el palo en la rueda al poderoso.

    Deportivo Cali: 26 pts

    Independiente Medellín: 26 pts

    Águilas: 26 pts

    Millonarios: 25 pts

    Bucaramanga: 23 pts

    Equipos sin opción matemática

    Llaneros, Fortaleza, Alianza, Jaguares, Boyacá Chicó, Cúcuta Deportivo y Deportivo Pereira.

    Faltan 45 minutos en todos los estadios. ¡Cualquier gol puede cambiar por completo la tabla de los clasificados!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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