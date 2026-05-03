A mitad de tiempo no gana ninguno de los necesitados en Liga Betplay: Así está la tabla

Resumen: Por ahora, Santa Fe e Independiente firman un empate sin goles que les está sirviendo a ambos para aferrarse a la clasificación.
Minuto30.com .- Finalizan los primeros 45 minutos de la jornada simultánea y definitiva del Fútbol Profesional Colombiano. Con los resultados parciales que se registran hasta el momento en los diferentes estadios del país, se está completando el anhelado grupo de los ocho clasificados a los play-offs.
Por ahora, Santa Fe e Independiente firman un empate sin goles que les está sirviendo a ambos para aferrarse a la clasificación.
Resultados parciales (Entretiempo)
Alianza 1 – 0 Millonarios
Tolima 1 – 0 Cali
Fortaleza 1 – 0 Bucaramanga
Medellín 0 – 1 Águilas
Santa Fe 0 – 0 Independiente
Tabla de posiciones EN VIVO
Con estos marcadores parciales, así marcha la clasificación de los equipos que están consiguiendo su boleto a la siguiente fase:
Los 8 clasificados parcialmente
Atlético Nacional: 40 pts
Deportivo Pasto: 36 pts
Deportes Tolima: 33 pts
Once Caldas: 33 pts
Junior: 32 pts
América de Cali: 30 pts
Internacional: 29 pts
Santa Fe: 27 pts
Al borde de la eliminación (Aún con vida pero por fuera)
La derrota parcial está dejando sin opciones a históricos como Cali y Millonarios, mientras que Águilas le pone el palo en la rueda al poderoso.
Deportivo Cali: 26 pts
Independiente Medellín: 26 pts
Águilas: 26 pts
Millonarios: 25 pts
Bucaramanga: 23 pts
Equipos sin opción matemática
Llaneros, Fortaleza, Alianza, Jaguares, Boyacá Chicó, Cúcuta Deportivo y Deportivo Pereira.
Faltan 45 minutos en todos los estadios. ¡Cualquier gol puede cambiar por completo la tabla de los clasificados!
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