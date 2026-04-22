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    A mirar al cielo esta noche: La lluvia de meteoros Líridas llega a Colombia ¡Si el clima lo permite!

    El mayor reto será que las nubes y la lluvia nos den una tregua

    Publicado por: SoloDuque

    lluvia de meteoros
    Imagen de lluvia de meteoros realizada con IA para ilustrar la nota
    A mirar al cielo esta noche: La lluvia de meteoros Líridas llega a Colombia ¡Si el clima lo permite!

    Resumen: El mayor reto será que las nubes y la lluvia nos den una tregua. Si el cielo se despeja, aquí tienes las condiciones ideales para cazar meteoros

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Hoy, 22 de abril, el firmamento nos regala uno de los espectáculos astronómicos más esperados de la temporada. El evento se conoce como la lluvia de meteoros de las Líridas; su nombre se debe a los trazos luminosos que parecen irradiar desde la constelación de Lyra.

    ¿Qué son exactamente las Líridas?

    Este fenómeno anual ocurre cuando la Tierra, en su órbita alrededor del Sol, atraviesa la densa estela de polvo y escombros espaciales que dejó a su paso el cometa C/1861 G1 (Thatcher). Cuando estos fragmentos del tamaño de un grano de arena impactan contra nuestra atmósfera a gran velocidad, se desintegran y crean los brillantes destellos que llamamos “estrellas fugaces”.

    Guía de observación para esta noche en Colombia

    El verdadero jefe de esta misión es el clima. El mayor reto será que las nubes y la lluvia nos den una tregua. Si el cielo se despeja, aquí tienes las condiciones ideales para cazar meteoros:

    Factor de observación Recomendación clave
    Mejor horario Desde la medianoche hasta las horas previas al amanecer del 23 de abril.
    Hacia dónde mirar Hacia el nororiente. No necesitas telescopio, el ojo desnudo es lo mejor para tener un campo visual amplio.
    Entorno ideal Sitios oscuros, alejados de la contaminación lumínica de las ciudades y los postes de luz.
    Paciencia Dale a tus ojos unos 20 o 30 minutos para que se adapten por completo a la oscuridad.

    • Un dato a tu favor para este 2026: La Luna se encuentra en fase creciente y se ocultará relativamente temprano en la noche. Esto es una excelente noticia, ya que su brillo no interferirá y dejará un cielo oscuro perfecto para lograr ver entre 10 y 20 meteoros por hora durante el pico máximo de la lluvia.

    ¡Prepara un buen abrigo, algo caliente para tomar y crucemos los dedos para que las nubes se despejen en tu zona!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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