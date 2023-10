VIDEO. ¡A ‘mimir’!: Dorlan habló de su ‘polémica’ celebración y el video de ‘Pipe’ Pardo del DIM

in

Luego del clásico antioqueño, en el que el DIM venció a Nacional 2-1, hubo polémica. Dorlan Pabón celebró el gol con su tradicional ‘a mimir’ y explotaron las redes.

Por un lado no se entendía porque el gesto de mandar a dormir, ante su propia afición, por el otro, porque pese al golazo, el verde paisa perdió el compromiso.

Una de las reacciones más polémicas la protagonizó el jugador Felipe Pardo en una transmisión en vivo en las redes sociales.

El jugador, que no está habilitado por lesión, hizo el gesto de ‘mimir’ pero lo acompañó con frases de grueso calibre y muy ofensivas.

“A mimir, hijuep***a, a mimir mari**s”, gritaba Pardo en medio de la eufórica celebración tras una nueva victoria en un clásico antioqueño.

Dorlan y la polémica con su celebración “a mimir”

En atención a medios, Dorlan Pabón fue consultado sobre su polémica celebración y la reacción de Felipe Pardo en las redes sociales.

El jugador fue consultado sobre si aceptaría unas disculpas por los insultos que surgieron de parte de ‘Pipe’ Pardo en medio de la celebración.

Pabón señaló que “yo la verdad no le paro bolas a eso, eso es aparte de la vida y el fútbol, ellos puede celebrar como quieran”, manifestó ‘memín’.

El jugador explicó que “ellos piensan que la celebración que hago es para ellos y no, yo no mando a dormir a nadie, es una celebración que me salió”, manifestó.

En medio de su respuesta, Pabón agregó que “ellos tienen su forma de celebrar como ellos quieran».

Al mismo tiempo agregó que «la respeto, no tengo nada que ver en eso, la verdad lo que hagan me resbala”, dijo.

Al final el jugador referente verdolaga manifestó que “solo pienso en mi familia, en mis compañeros, lo que pase en redes sociales no me interesa”.

Atlético Nacional se prepara para visitar al Deportivo Pereira el jueves 19 de octubre en el partido de ida de la Copa BetPlay.

Que hace Pipe Pardo ajajsjsj

Lo quiero mucho pic.twitter.com/cLA5q5qdyH — Reino(7) (@ReinoBlaugrana) October 15, 2023

