A Margarita Rosa le habían ofrecido una curul y hasta ser vicepresidenta por parte del equipo político de la candidatura de Petro

La actriz colombiana fue recordada durante la época electoral por apoyar abiertamente al actual presidente Gustavo Petro.

Margarita relató que rechazó grandes ofertas que le habían hecho el equipo político de Gustavo Petro en su candidatura: ocupar una curul en el Senado y hasta ser vicepresidenta.

En la entrevista con Wradio, le preguntaron por qué rechazó la oferta, a lo que ella respondió: “Qué lucidez la mía es tan grande. Me felicito y estoy orgullosa de no haber tenido ni siquiera el dilema”, la actriz aseguró que ni siquiera pensó en las propuestas “desde el principio sabía que no tengo la capacidad”.

Además, se refirió a los comentarios que le llegaban en sus redes sociales sobre su alejamiento al actual Gobierno: “Sigo siendo mamerta. Para los que creen que soy mamerta porque sigo creyendo en el proyecto de Petro, estoy firme. Apoyo a la ministra de Salud y de Trabajo”, señaló.

La famosa actriz tendrá un nuevo capítulo en su vida, al retirarse de las redes sociales, asegurando que no planea regresar. Todo esto porque le parece “peligroso” ser una persona que influye en la manera de pensar y en las decisiones de aquellas personas que la siguen.

