A Maluma no lo dejaron entrar a restaurante en Medellín por que iba de «shorts» y compartió su malestar en redes.

Celebrando su aparición en la publicación «Playgirl» ligero de ropas, Maluma quería disfrutar de una noche especial en uno de los prestigiosos restaurantes de el Poblado en Medellín. De acuerdo a lo que se conoce y sin dar el nombre del sitio, las redes hablan de una «serpiente». Según Maluma en «X» este miércoles 6 de marzo estaba listo. «Ayer no me iban a dejar entrar a un lugar en Medellín porque tenía shorts, quienes son las personas que deciden como debes estar vestido para encajar en un lugar? Denigrando a las personas por cómo se visten… Cómo te veas no define quien eres! NO VUELVO!» dijo el artista sentenciando que allí lo perdieron como cliente.

En Playgirl «Maluma quiere ser tu papi«, escrito por Sandra Song, el artista descubre su lado sensual y según el artículo quiere dejar atrás su vida loca, «ya que el joven de 30 años ahora tiene prioridades diferentes. Sabe que ya ha pasado la última década disfrutando del botín de su agradable vida, con suficientes clubes VIP, escapadas sexuales locas y viajes de último momento a Miami, donde vivía duro bebiendo mucho y gastando mucho ..mucho tiempo con mujeres”, dice Playgirl. Donde reflexionó que, » fue una existencia vacía, llena de sexo sin sentido». Por lo que ahora Susana Gómez y Paris su hija son su nueva prioridad.

Maluma ícono Playgirl

La Revista reconoce sus personalidades asociadas a sus éxitos como «Don Juan , Papi Juancho o Pretty Boy, Dirty Boy», las cuales han servido para posicionar su imagen con las niñas y donde él también reflexiona sobre lo qué está pasando con la sexualidad. El dossier Playgirl, viene acompañado de varias fotos en toalla, interiores y pecho descubierto es una revelación de Maluma y cierre de una imagen que ahora cambiará como padre en la Medellín que quiere y que es lo único que le importa. Por eso ahora espera que su familia, «lo acompañé a siempre» en sus giras.

