A Maicol Balanta, jugador que sonó para llegar a Nacional, al parecer lo despedirán de Santa Fe por indisciplina

Confirmado lo que dijo @futbolred sobre Maicol Balanta. El jugador no se ha presentado a entrenamientos con Santa Fe y los dirigentes y el cuerpo técnico no van a admitir ningún caso de indisciplina. Mañana se le comunicaría que no sigue en el cuadro cardenal.

— Diego Rueda (@diegonoticia) January 7, 2020