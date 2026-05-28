Resumen: Debido a las complejas condiciones climáticas, la oscuridad y el peligro del sector, los equipos operativos suspendieron los trabajos de remoción

¡A madrugar! El cierre en la loma El Escobero va hasta el viernes por estragos de las lluvias

Minuto30.com .- La Alcaldía de Envigado acaba de emitir una actualización urgente frente a la emergencia vial desatada por los fuertes aguaceros de esta tarde. Se confirma que la loma de El Escobero permanecerá cerrada durante toda la noche de hoy y la mañana de este viernes, 29 de mayo.

Causas del cierre prolongado

La magnitud de la emergencia superó el simple bloqueo por caída de ramas. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades tomaron la decisión de mantener la restricción por las siguientes razones:

El cierre total se mantiene activo desde el sector Tiki Bar hasta Pavezgo (Carulla Express).

Además de los árboles caídos, en la zona hay postes afectados y un tendido de cableado eléctrico y de telecomunicaciones sobre la vía, lo que representa un alto riesgo.

Debido a las complejas condiciones climáticas, la oscuridad y el peligro del sector, los equipos operativos suspendieron los trabajos de remoción. Las labores se retomarán a primera hora de mañana viernes para restablecer el paso de manera segura.

Medida de alivio y rutas alternas a la loma del Escobero

Para mitigar el impacto de esta contingencia en la movilidad y el bolsillo de los ciudadanos, la Administración Municipal anunció una medida importante:

¡Dato clave! Durante el tiempo que dure esta emergencia vial, no se realizará el cobro del peaje El Escobero a los usuarios de la vía.

Si necesitas movilizarte desde o hacia el Oriente antioqueño o la parte alta de Envigado, las autoridades recomiendan tomar las siguientes vías alternas:

Avenida Las Palmas.

Transversal de La Montaña.

Se invita a toda la comunidad a estar atenta a las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Envigado y la Secretaría de Movilidad, donde se informará oportunamente el momento exacto en el que se logre la reapertura total del corredor.