Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¡A madrugar! El cierre en la loma El Escobero va hasta el viernes por estragos de las lluvias

    Debido a la oscuridad y el peligro del sector, los equipos operativos suspendieron los trabajos de remoción

    Publicado por: SoloDuque

    Árbol cayó sobre moto y carro en la vía Medellín–Urabá: tres personas resultaron heridas
    Foto de cortesía.
    ¡A madrugar! El cierre en la loma El Escobero va hasta el viernes por estragos de las lluvias

    Resumen: Debido a las complejas condiciones climáticas, la oscuridad y el peligro del sector, los equipos operativos suspendieron los trabajos de remoción

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La Alcaldía de Envigado acaba de emitir una actualización urgente frente a la emergencia vial desatada por los fuertes aguaceros de esta tarde. Se confirma que la loma de El Escobero permanecerá cerrada durante toda la noche de hoy y la mañana de este viernes, 29 de mayo.

    Causas del cierre prolongado

    La magnitud de la emergencia superó el simple bloqueo por caída de ramas. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades tomaron la decisión de mantener la restricción por las siguientes razones:

    El cierre total se mantiene activo desde el sector Tiki Bar hasta Pavezgo (Carulla Express).

    Además de los árboles caídos, en la zona hay postes afectados y un tendido de cableado eléctrico y de telecomunicaciones sobre la vía, lo que representa un alto riesgo.

    Debido a las complejas condiciones climáticas, la oscuridad y el peligro del sector, los equipos operativos suspendieron los trabajos de remoción. Las labores se retomarán a primera hora de mañana viernes para restablecer el paso de manera segura.

    arbol en escobero

    La caída de un gigantesco árbol obstaculiza el paso en la Loma del Escobero, en Envigado

    Medida de alivio y rutas alternas a la loma del Escobero

    Para mitigar el impacto de esta contingencia en la movilidad y el bolsillo de los ciudadanos, la Administración Municipal anunció una medida importante:

    ¡Dato clave! Durante el tiempo que dure esta emergencia vial, no se realizará el cobro del peaje El Escobero a los usuarios de la vía.

    Si necesitas movilizarte desde o hacia el Oriente antioqueño o la parte alta de Envigado, las autoridades recomiendan tomar las siguientes vías alternas:

    Avenida Las Palmas.

    Transversal de La Montaña.

    Se invita a toda la comunidad a estar atenta a las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Envigado y la Secretaría de Movilidad, donde se informará oportunamente el momento exacto en el que se logre la reapertura total del corredor.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Parque Primavera Norte

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.