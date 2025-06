Definitivamente vivimos en una “sociedad enferma”, es increíble que en Medellín los jóvenes se estén matando a machetazos, sí, así tal cual, como en las peores épocas de la violencia en Colombia, cuando Liberales y Conservadores se mataban unos a otros, supuestamente, por ideas políticas. Resulta que ahora los jóvenes se citan por internet para debatirse con machetes y cuchillos, riñas que se dan en espacios públicos; donde todos ven, pero nadie dice nada; según medios de comunicación escritos, hablados y televisivos, las riñas se originan en las afueras de los colegios, en parques y en la vía pública. Según declaraciones de testigos y denuncias de algunos medios locales, dos jóvenes perdieron la vida en medio de estos enfrentamientos. Lo anterior está generando una gran preocupación en las autoridades y los padres de familia, quienes manifiestan no saber que hacer en medio de ambientes tan hostiles para sus hijos. Lo más triste y repudiable es que no faltan quienes, haciendo eco a los hechos violentos, publican en sus redes sociales fotos y videos de los enfrentamientos juveniles.

Quiero dejar claro que mi propósito al escribir este tipo de artículos no es el amarillismo y menos el sensacionalismo informativo, no, escribo con un fin explícito, pensar y repensar esta “sociedad enferma” sumida en una violencia indiscriminada, donde sin importar el estrato o condición social, cualquiera puede ser objeto de ataque. Solo basta con mirar, o mejor analizar, lo que está sucediendo en el país para darnos cuenta que la sociedad no solo está enferma, sino que además parece desquiciada. A lo anterior, hay que sumarle la indiferencia de algunos frente a todo lo que sucede en la ciudad y en el país, se ufanan de no ver noticias o leer periódicos para no enterarse de nada y así evadir la realidad cotidiana. Lo cierto es que a mí me duele mi ciudad, nací y he vivido en ella siempre: Estoy convencido que aquí se oirán mis últimas palabras; amo tanto la ciudad que me duelen sus muertos así no sean míos. No es cuestión de evadir el tema y creer que eso no es conmigo, por eso hago un llamado a dejar la indiferencia por lo que sucede, no se trata de afectarnos y ponernos todos a llorar, no, la idea es pensar qué estamos haciendo mal como familia y como sociedad para que los jóvenes salgan, hoy, sin motivos a agredirse unos a otros, parece que solo los motiva el ver sangre, ¡eso me parece inaudito!

Volviendo al tema que nos convoca considero propicio hacernos algunas preguntas; ¿qué mentalidad, o mejor qué puede pasar por la mente de un adolescente a la hora de comprar un cuchillo o machete para agredir a sus semejantes? ¿Dónde aprendieron tanta violencia? ¿Qué están enseñando y, qué ejemplo les están dando los padres de familia hoy a las futuras generaciones? Indiscutiblemente nos está haciendo falta una buena dosis de educación en valores y buen trato hacia nuestros semejantes, no estoy diciendo que debemos regresar al pasado, más concretamente a la Urbanidad de Carreño; los tiempos cambian, pero, la violencia parece ser la misma. Insisto, nos debe preocupar a todos y, buscar soluciones; escribiendo este artículo, por un momento pensé en hijos de padres ausentes maquinando sus “orgias violentas” solos en la casa y sin la esperanza de tener con quien hablar.

“Jóvenes en Medellín se estarían citando cerca de colegios para pelear con machetes y cuchillos. La preocupante situación se estaría dando sobre todo en el oriente de la ciudad. Autoridades se refirieron al hecho.”. (periódico El Colombiano).

“Jóvenes se estarían citando en redes sociales para pelear con machetes en Medellín. Las autoridades investigan las citas para riñas en las afueras de los colegios de Medellín”. (Caracol Radio).

“Jóvenes en Medellín se citan por redes para pelear con machetes. La práctica, ya presente en barrios como Castilla y Villatina, preocupa a padres y líderes comunitarios”. (Teleantioquia noticias).

“Jóvenes en Medellín tienen en vilo a la comunidad: ya hay dos muertos. Riñas entre menores en espacios públicos y colegios encienden las alertas, por lo que líderes comunitarios y autoridades buscan frenar las agresiones”. (Infobae).

“Alertaron que jóvenes se citan en redes sociales para enfrentarse en Medellín. La Comuna 8 y barrios como Villa Liliam, La Sierra y Castilla son los más afectados. Autoridades investigan vínculos con colegios y bandas juveniles”. (periódico el Espectador).

Bien dice el dicho que “no hay peor sordo que aquel que no quiera oír y peor ciego que aquel que no quiera ver”. Los hechos están ahí, diferentes medios los han denunciado; por favor no seamos indiferentes, pensemos entre todos qué debemos hacer para cambiar, no solo el modelo educativo obsoleto y retrógrado con que cuenta el país desde preescolar hasta los doctorados, sino repensarnos como sociedad, sobre todo en términos de familia. La verdad estoy cansado de tanta violencia.