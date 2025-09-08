Resumen: Asesinan a Luis Angel R. R., un venezolano de 28 años, con 12 disparos en Manrique, Medellín. La policía capturó a dos personas que se movilizaban en una moto con una pistola, encontraron 16 cartuchos de pistola, una glock y un charco de sangre

A Luis Ángel lo mataron con una Glock: 16 casquillos y un charco de sangre encontraron en Manrique

Minuto30.com .- Un violento homicidio se registró la madrugada de este lunes en el barrio Manrique Central de Medellín, dejando como saldo un hombre muerto y dos personas capturadas. Luis Angel R. R., un venezolano de 28 años, fue asesinado con múltiples disparos, lo que ha generado una rápida respuesta de las autoridades.

El crimen ocurrió a las 3:45 a.m., en la calle 70A con carrera 44. Según el relato de los testigos, la víctima se encontraba departiendo con su compañera sentimental en una discoteca del sector. Al momento del cierre, salieron a la vía pública, y metros más arriba se escucharon múltiples detonaciones. Luis Angel cayó al suelo con graves heridas en cuello y cráneo.

La víctima, oriundo de Aragua, Venezuela, fue trasladado de inmediato a una Clínica del oriente de Medellín, donde falleció por la gravedad de sus heridas. El cuerpo de Luis Angel R. R., que solo vestía una sudadera negra con rayas blancas, fue encontrado en la calle con un gran lago hemático. Las autoridades hallaron en la escena 16 vainillas de calibre 9 mm y un proyectil deformado, lo que evidencia la brutalidad del ataque.

La rápida reacción de la policía permitió la captura de dos personas, un hombre y una mujer que se movilizaban en una motocicleta. Los capturados, identificados como Jhon Eduar B. P., de 23 años, y Wilmari Andreina H. P., fueron hallados con una pistola Glock, la que sería la presunta arma homicida; además la moto en la que se movilizaban fue inmovilizada.

Aunque el hombre capturado, Jhon Eduar B. P., asegura ser hermano de la víctima, las autoridades se encuentran investigando si los dos capturados son los responsables del homicidio; por lo pronto tendrán que responder por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

La policía está analizando las evidencias recolectadas en la escena del crimen y los testimonios de los testigos para esclarecer los móviles del asesinato.

