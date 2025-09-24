A los 77 años lo hallaron sin vida en su casa: no sería una muerte natural

Resumen: Un hombre de 77 años, identificado como Jaime Alberto M. M., fue hallado sin vida en su casa en Copacabana. Las autoridades investigan el caso como una muerte autoinducida.
Minuto30.com .- Las autoridades fueron alertadas este miércoles sobre la muerte de Jaime Alberto M. M., un hombre de 77 años que fue hallado sin vida en su vivienda en el municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá
El descubrimiento se produjo alrededor de las 12:55 p. m. , en la carrera 56 con calle 56, barrio Villa Nueva.
Según versiones extraoficiales, la muerte habría sido voluntaria. Las autoridades investigan el caso.
