¡A los 43 años! Óscar Sevilla consigue su cuarto título del Clásico RCN

El ciclista hispano-colombiano Óscar Sevilla (Team Medellín) celebró este domingo su cumpleaños 43 con su cuarto título en el Clásico RCN tras una cronoescalada en Cali en la que terminó en el segundo puesto a 9 segundos del ganador, Didier Merchán (Coldeportes), que completó la décima y última etapa de la carrera en 24 minutos y 56 segundos.

Sevilla, subcampeón de la Vuelta a España de 2001, revalidó durante la competencia su favoritismo y consolidó su título en la fracción final, en la que hizo un mejor tiempo que sus perseguidores e incluso aumentó su diferencia en la clasificación general.

El ganador, que igualó los cuatro títulos que consiguió Luis Herrera en los años 80 del siglo pasado, quedó a uno del pentacampeonato de Rafael Antonio Niño.

Para Sevilla, el trabajo de su equipo fue clave en la consecución del nuevo título. “No quería fallarles, les dije que iba a darlo todo, en este deporte se puede ganar y se puede perder, como siempre he dicho. Tenía mucha responsabilidad por ellos. Ya estamos aquí, felices, aún no me lo creo”, afirmó a los periodistas tras la cronoescalada de 12 kilómetros.

“Hay muchos sentimientos detrás, no solamente recuerdos, muchos momentos de trabajo duro, invisible, que nadie ve”, agregó.

Sevilla, que ya había ganado la carrera en 2008, 2013 y 2016, aseguró además que el triunfo “es un bellísimo regalo de cumpleaños”.

“Creo que es lo mejor que se podía dar para mí y para mis seguidores”, apostilló.

El hispano-colombiano ganó la segunda etapa, un recorrido de 139 kilómetros con un puerto de montaña de segunda categoría y una llegada plana posterior a un descenso entre Bello y Medellín.

Desde entonces no cedió la camiseta de líder e incluso completó con éxito la etapa reina, en la que fue tercero con el mismo tiempo del ganador del día.

Sevilla nació en Ossa de Montiel (Albacete, España) el 29 de septiembre de 1976, se hizo profesional en 1998 y tuvo su mejor temporada en 2001 al ganar el título de mejor joven en el Tour de Francia en el que se situó en la séptima casilla de la general individual y además fue segundo de la Vuelta a España ese mismo año con el Kelme.

Este nuevo título se suma a su amplio palmarés en el que cuenta, entre otros, con los triunfos en una Vuelta a Asturias (2007) y en tres Vueltas a Colombia (2013, 2014 y 2015).

Sevilla ha corrido para equipos como Kelme-Costa Blanca, Phonak, T-Mobile, Team Relax, Rock Racing, Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia, Formesan-Pinturas Bler y Epm-Une.

Por otra parte, Didier Chaparro (Orgullo Paisa) pasó del cuarto al segundo lugar de la general tras haber ocupado el cuarto lugar en la décima etapa.

El ciclista aprovechó el percance mecánico que sufrió hoy Alexander Gil (EPM-Scott) para superarlo en la clasificación general.

– Clasificación de la última etapa:

1. Didier Merchán (Coldeportes-Strongman) 24:56

2. Óscar Sevilla (Team Medellín) a 9

3. Brandon Rivera (GW Shimano) a 25

4. Didier Chaparro (Orgullo Paisa) a 35

5. Aldemar Reyes (GW Shimano) m.t.

– Clasificación general:

1. Óscar Sevilla (Team Medellín) 29h52:23

2. Didier Chaparro (Orgullo Paisa) a 1:05

3. Alexánder Gil (EPM-Scott) a 1:07

4. Fredy Montaña (EPM-Scott) a 1:35

5. George Tibaquirá (Sundark Ararwak) a 1:53