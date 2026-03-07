Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡A las urnas! Consulte aquí su lugar de votación para las elecciones de este domingo 8 de marzo

Minuto30.com .- Colombia vive una jornada decisiva este domingo 8 de marzo. Los ciudadanos acudirán a las urnas para renovar el Congreso de la República y definir algunos candidatos presidenciales a través de las consultas interpartidistas.

Para facilitar este proceso, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha habilitado su plataforma oficial para que los votantes consulten su puesto y mesa de votación en segundos.

Si aún no tiene claro a dónde debe dirigirse, aquí le explicamos el paso a paso para que ejerza su derecho al voto sin contratiempos.

¿Dónde me toca votar?

El proceso es digital, gratuito y se puede realizar desde cualquier dispositivo móvil o computador:

Ingrese al portal oficial: Diríjase a la página de la Registraduría (www.registraduria.gov.co) y busque la opción “Consulte aquí su lugar de votación“.

Digite su documento: Ingrese su número de cédula de ciudadanía sin puntos ni espacios.

Verifique la información: El sistema le arrojará el departamento, la ciudad, el puesto de votación (colegio o establecimiento), la dirección y, lo más importante, el número de la mesa.

Recomendación Minuto30: Tome una captura de pantalla o anote estos datos para evitar congestiones en las redes móviles cerca de los puestos de votación.

¿Qué se elige este 8 de marzo?

Es fundamental que los ciudadanos tengan claro qué encontrarán en la mesa de votación. En esta jornada se entregan tres tipos de tarjetas electorales:

Cámara de Representantes: Se elige por cada departamento (circunscripción territorial).

Senado de la República: Se elige a nivel nacional (circunscripción nacional o indígena).

Consultas Interpartidistas: ¡Atención! Los jurados no están obligados a entregar este tarjetón. Si usted desea votar por alguna de las coaliciones presidenciales, debe solicitarlo explícitamente al jurado de mesa.

Horarios y requisitos

Apertura de urnas: 8:00 a. m.

Cierre de urnas: 4:00 p. m. (en punto).

Documento válido: Únicamente se puede votar con la cédula de ciudadanía original (amarilla con hologramas o cédula digital). No se aceptan contraseñas, denuncias de pérdida ni pasaportes.

LUGAR DE VOTACION

Dele click en este enlace y “Consulte aquí su lugar de votación“.