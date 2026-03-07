¡A las urnas! Consulte aquí su lugar de votación para las elecciones de este domingo 8 de marzo

Resumen: Únicamente se puede votar con la cédula de ciudadanía original
Minuto30.com .- Colombia vive una jornada decisiva este domingo 8 de marzo. Los ciudadanos acudirán a las urnas para renovar el Congreso de la República y definir algunos candidatos presidenciales a través de las consultas interpartidistas.
Para facilitar este proceso, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha habilitado su plataforma oficial para que los votantes consulten su puesto y mesa de votación en segundos.
Si aún no tiene claro a dónde debe dirigirse, aquí le explicamos el paso a paso para que ejerza su derecho al voto sin contratiempos.
¿Dónde me toca votar?
El proceso es digital, gratuito y se puede realizar desde cualquier dispositivo móvil o computador:
Ingrese al portal oficial: Diríjase a la página de la Registraduría (www.registraduria.gov.co) y busque la opción “Consulte aquí su lugar de votación“.
Digite su documento: Ingrese su número de cédula de ciudadanía sin puntos ni espacios.
Verifique la información: El sistema le arrojará el departamento, la ciudad, el puesto de votación (colegio o establecimiento), la dirección y, lo más importante, el número de la mesa.
Recomendación Minuto30: Tome una captura de pantalla o anote estos datos para evitar congestiones en las redes móviles cerca de los puestos de votación.
¿Qué se elige este 8 de marzo?
Es fundamental que los ciudadanos tengan claro qué encontrarán en la mesa de votación. En esta jornada se entregan tres tipos de tarjetas electorales:
Cámara de Representantes: Se elige por cada departamento (circunscripción territorial).
Senado de la República: Se elige a nivel nacional (circunscripción nacional o indígena).
Consultas Interpartidistas: ¡Atención! Los jurados no están obligados a entregar este tarjetón. Si usted desea votar por alguna de las coaliciones presidenciales, debe solicitarlo explícitamente al jurado de mesa.
Horarios y requisitos
Apertura de urnas: 8:00 a. m.
Cierre de urnas: 4:00 p. m. (en punto).
Documento válido: Únicamente se puede votar con la cédula de ciudadanía original (amarilla con hologramas o cédula digital). No se aceptan contraseñas, denuncias de pérdida ni pasaportes.
LUGAR DE VOTACION
Dele click en este enlace y “Consulte aquí su lugar de votación“.
