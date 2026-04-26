Resumen: Países como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y El Salvador adoptaron esta fecha en sus calendarios cívicos para reconocer formalmente la indispensable labor que realizan estas profesionales

A las que se saben las claves, los chismes y cómo arreglar la impresora: ¡Feliz Día de la Secretaria!

Minuto30.com .- Este domingo, 26 de abril, Colombia y varios países de América Latina se visten de fiesta para conmemorar el Día de la Secretaria. Una fecha especial dedicada a exaltar la labor, el compromiso, la discreción y la eficiencia de miles de profesionales que, día a día, se convierten en la columna vertebral y el engranaje principal de cualquier oficina, empresa o institución.

Aprovechamos esta efeméride para rendirle un merecido homenaje a quienes con una sonrisa, gran capacidad de organización y un nivel de detalle impecable, hacen que el mundo laboral y corporativo no se detenga.

¿Por qué se celebra el 26 de abril?

La historia de esta celebración tiene raíces internacionales. Se eligió el 26 de abril para conmemorar el Día de la Secretaria en honor a la creación de la Federación Interamericana de Asociaciones de Secretarias (FIAS), que se fundó en el año 1970.

Desde entonces, países como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y El Salvador adoptaron esta fecha en sus calendarios cívicos para reconocer formalmente la indispensable labor que realizan estas profesionales (y también los asistentes administrativos) en el desarrollo económico y comercial de la región.

De la máquina de escribir a la era digital: Una profesión que evoluciona

El rol de la secretaria ha experimentado una transformación gigantesca con el paso de las décadas. Atrás quedó el estereotipo que las limitaba únicamente a tomar dictados en taquigrafía, contestar el teléfono o archivar documentos en papel.

Hoy en día, las secretarias y asistentes de gerencia son profesionales integrales y ejecutivas de alto nivel. Entre sus grandes retos y capacidades actuales destacan:

Gestión tecnológica: Dominio de software avanzado, inteligencia artificial, bases de datos y plataformas de gestión de proyectos.

Resolución de conflictos: Son el primer filtro y las encargadas de manejar crisis con clientes, proveedores y personal interno.

Liderazgo administrativo: Coordinan agendas internacionales, eventos corporativos, flujos de caja y la logística operativa de las altas gerencias.

¡Un aplauso para ustedes!

A todas las secretarias y secretarios que con su paciencia infinita, lealtad y vocación de servicio hacen que las jornadas laborales sean más llevaderas y exitosas: ¡Gracias!

Son ustedes quienes muchas veces llegan primero, se van de último y conocen mejor que nadie el pulso de la organización.

¡Feliz Día!