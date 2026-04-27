Resumen: Bogotá demuestra que la moda no es solo un tema de pasarelas, sino una apuesta clave de ciudad para dinamizar la economía

¡A la vanguardia del diseño! Bogotá nombra a Ágatha Ruiz de la Prada como embajadora en el evento «Moda con Propósito»

Minuto30.com .- Bogotá dio un paso gigante en su consolidación como la capital creativa de América Latina y durante el evento ‘Moda con Propósito’, un encuentro estratégico que reunió a grandes referentes nacionales e internacionales, la ciudad reflexionó sobre el presente y el futuro de la industria de la moda, el diseño y el emprendimiento.

El momento cumbre de la jornada, llevada a cabo en el Centro Felicidad Chapinero (CEFE), estuvo a cargo del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, quien otorgó un reconocimiento especial a la icónica diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada y al experto en formación y emprendimiento Francisco López Navarrete, nombrándolos oficialmente como embajadores de la ciudad.

Un reconocimiento a la diversidad y la fuerza creativa

El nombramiento busca destacar el papel crucial que estas figuras internacionales tienen en la proyección de Bogotá y su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema creativo local. Para el alcalde Galán, la moda y el diseño son el reflejo de la riqueza cultural de la capital.

“Bogotá es una ciudad muy especial, construida a partir de migraciones de todos los rincones de Colombia y del mundo. Esa mezcla de culturas y talentos se refleja en la forma de vestir, en la gastronomía y en la vida cotidiana. Este reconocimiento busca destacar esa fuerza creativa que existe en la ciudad y el enorme potencial que tenemos para proyectarnos a nivel global”, afirmó el mandatario local.

Por su parte, Ángela Garzón, directora de la Oficina de Turismo de Bogotá, explicó que esta estrategia busca fortalecer el sentido de pertenencia: “Necesitamos recuperar ese amor por Bogotá, una ciudad que da ejemplo todos los días. Tener personas que creen en nosotros y hablan bien de la ciudad en cualquier escenario nos honra profundamente”.

Voces globales cautivadas por Colombia

La participación de la reconocida diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada le aportó una visión global al evento. Fiel a su estilo vibrante, destacó a Bogotá como un escenario diverso y lleno de inspiración para la transformación cultural y económica.

“Bogotá es una ciudad muy especial, llena de diversidad y talento. Se siente en la calle, en la forma de vestir y en la energía de su gente. Es un lugar donde la creatividad está viva y eso es profundamente inspirador”, expresó la diseñadora española.

Asimismo, Francisco López Navarrete resaltó su estrecha conexión con el país y su firme intención de seguir inyectando apoyo a la industria local: “Para nosotros, Colombia es nuestra cuarta nacionalidad (…) Queremos contribuir al emprendimiento y al desarrollo de la moda en la ciudad. Me siento profundamente agradecido y, sin duda, colombiano”.

Más allá del diseño: Moda, creatividad y negocio

El evento no se limitó a los homenajes y paneles de conversación. ‘Moda con Propósito’ incluyó sesiones prácticas enfocadas en cómo transformar esas grandes ideas creativas en negocios rentables y sostenibles, entregando herramientas invaluables a emprendedores y talentos emergentes.

Este segmento contó con la participación de la periodista y gran referente de la moda en Colombia, Pilar Castaño, quien aportó una lectura fundamental desde el contexto nacional, resaltando la evolución del sector y cómo los nuevos talentos encuentran hoy en Bogotá una verdadera plataforma de despegue.

Con este tipo de iniciativas, Bogotá demuestra que la moda no es solo un tema de pasarelas, sino una apuesta clave de ciudad para dinamizar la economía, atraer talento y potenciar su turismo a nivel internacional.

Con la participación de figuras de talla global y el reconocimiento como embajadores de ciudad, Bogotá continúa consolidando una red de aliados que proyectan su identidad diversa, creativa y vibrante en distintos escenarios del mundo.