A la UNP le han robado 74 camionetas entre 2022 y el 2023

El robo de 16 camionetas blindadas no afecta a la Unidad Nacional de Protección, porque la empresa contratista no había puesto al servicio ni entregado los vehículos a la entidad, así lo aseguró Augusto Rodríguez, director nacional de protección.

Sin embargo, reconoció que en 2022 y 2023, la UNP sufrió el robo de 74 vehículos de la entidad, 47 el año pasado y 27 en 2022, en su mayoría a manos de los grupos armados ilegales, incluso, algunos por parte de los que hoy adelantan conversaciones de paz con el Gobierno.

El director de la UNP habló sobre el robo de este 19 de enero

“Las camionetas robadas esta madrugada no estaban al servicio de la UNP, no habían sido entregadas por parte de la empresa contratista, luego no hay detrimento a la UNP ni la Unidad fue afectada desde el punto de vista pecuniario, desde que llegamos acá ha habido una serie de robos de vehículos, que ya denunciamos, particularmente por parte de los grupos alzados en armas y los grupos que están en discusiones del proceso de paz, en 2023 se robaron aproximadamente 47 camionetas y en el 2022 se robaron 27”, informó augusto Rodríguez.

El director de la UNP aseguró que no solo vehículos blindados han sido objeto de robos también, señaló, se han robado vehículos convencionales, motocicletas y hasta lanchas, estas últimas en el en el pacífico chocoano, donde los vehículos de protección tienen características diferentes y especiales.

Según Rodríguez, la mayoría de las camionetas sustraídas de un patio taller de una de las empresas ganadoras de la más reciente licitación de alquiler de vehículos de protección, estaban destinadas para la protección de los magistrados e investigadores de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, pero la protección de los magistrados no está en riesgo porque serán utilizadas algunas de las 54 camionetas adquiridas directamente por la entidad el año pasado.

