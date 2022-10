A la mayor gloria de Millicom

in

«El que EPM pierda la cláusula, claramente le conviene a Millicom» –Marc Eichmann

Seamos claros: Tigo-UNE, propiedad de las Empresas Públicas de Medellín y Millicom, es una compañía que desde 2015 hasta 2021 ha tenido $1,4 billones de pesos en pérdidas. EPM pone 50%+1 de la inversión pero quien decide qué hacer con ese dinero es Millicom

Además, la rentabilidad de la inversión de EPM en Tigo-UNE ha sido del 1% anual, la compañía no genera utilidades a EPM y Millicom no entrega dividendos. ¿Quién gana con ese negocio? Ciertamente no es EPM y mucho menos Medellín.

Desde junio de 2021 la Alcaldía de Medellín ha presentado tres proyectos para que el Concejo le autorice a EPM activar una cláusula que le permita salir de ese negocio, pero un debate que debería tener rigor técnico y criterio financiero se ha convertido en una reyerta polítca donde abundan los improperios y escasean los argumentos.

Aunque todas las cifras indican que la salida lógica es vender las acciones de EPM en Tigo-UNE, el argumento de la oposición, encabezada por el Centro Democrático, se reduce a decir que “si fuera otro Alcalde, ya se habría aprobado, pero como es Quintero, no lo haremos y por lo tanto la culpa es de Quintero”.

En otras palabras, desde lo técnico el Alcalde tiene razón, pero el Centro Democrático (¿o Uribe?) no puede darle esa victoria política a Daniel Quintero Calle, contradictor al partido..

Desde antes de su aprobación, el Acuerdo 17 de 2013 que autoriza la fusión Tigo-UNE generó muchas dudas. Supuestamente la transacción inicial tenía un valor de $1’400.000’000.000 (un billón cuatrocientos mil millones de pesos) pero si se examina de cerca, Millicom jamás entregó un solo peso por el pago de su parte ni a EPM ni a la Alcaldía de Medellín por la nueva sociedad fusionada. ¿Cómo es eso?

Como se trató de una fusión por absorción entre UNE-EPM Telecomunicaciones y Millicom, «no se realizó una consignación de dineros en una cuenta por parte de Millicom sino que se trasladó todo el patrimonio de la compañía absorbida (Millicom) a favor del absorbente (UNE).

De esta manera, «los activos que poseía Millicom, y que quedaron en cabeza de UNE después de la fusión, incluían entre otros un valor disponible en caja de US$860 millones en cuentas del exterior, los cuales fueron trasladados a cuentas de compensación de UNE». Es decir, Millicom no pagaron un solo peso.

En cuanto al pago de la prima por control administrativo y operativo que Millicom debía hacerle a UNE-EPM Telecomunicaciones S.A., que ascendía a US$150 millones, «la suma hacía parte de la valoración de Millicom y por ende se incorporó al valor patrimonial de UNE, incluyéndose en la relación del intercambio de la fusión». Es decir, tampoco se pagó un solo peso por la prima de administración.

En la fusión Tigo-UNE, la administración de Aníbal Gaviria le regaló UNE a Millicom. ¿Y qué pasó con el billón 400 mil millones? Los registros de Secretaría de Hacienda de ese entonces mostraban que el dinero para “pagarle” al municipio sí había llegado… pero de los dividendos de EPM. Mejor dicho, nos pagaron con nuestro propio dinero.

Entonces, ¿quién se benefició de todo esto? La banca de inversión que hizo el estudio, unos cuantos “non plus ultra” de la sociedad antioqueña que se prestó para este regalo y quienes han utilizado su poder económico para echarle el zarpazo a EPM.

En resumen: Millicom no pagó un peso para la fusión Tigo-UNE; la mitad del dinero para Tigo-UNE viene de EPM pero quien decide qué hacer con el dinero es Millicom; en ocho años Tigo-UNE ha tenido $1.4 billones en pérdidas, la rentabilidad para EPM ha sido de 1% anual, EPN no recibe utilidades y Millicom no entrega dividendos.

Y ahora que EPM tenía la oportunidad única de activar la cláusula de salida, vender su participación accionaria y cuando menos recuperar $2,8 billones, los concejales del Centro Democrático, llevados por un capricho político y pensando más en ganar votos que en la ganancia para la ciudad, le negaron a EPM esa posibilidad…

…claramente, todo para la mayor gloria de Millicom.