Resumen: Deportivo Independiente Medellín tiene una cita ineludible con la gloria continental. El 'Poderoso de la Montaña' visita este miércoles a Vasco da Gama en el mítico estadio de São Januário

¡A la conquista de Río! El DIM buscará la gloria ante Vasco da Gama en la Sudamericana: estos son los convocados

Minuto30.com .- Deportivo Independiente Medellín tiene una cita ineludible con la gloria continental. El ‘Poderoso de la Montaña’ visita este miércoles a Vasco da Gama en el mítico estadio de São Januário, en un duelo de alto voltaje donde buscará sellar su clasificación a la siguiente fase de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El equipo antioqueño llega a tierras brasileñas con la ilusión intacta y el objetivo claro de imponer condiciones como visitante. Tras un partido de ida lleno de emociones y fricción en Medellín, los dirigidos por Amaranto Perea saben que no hay margen de error si quieren seguir soñando con el título internacional.

Una llave abierta tras el empate en el Atanasio

El encuentro de ida en el máximo escenario de los antioqueños dejó un sabor agridulce en la hinchada del ‘Equipo del Pueblo’. La serie de playoffs de octavos de final se encuentra igualada 2-2, lo que obliga a ambos equipos a buscar la victoria en Río de Janeiro.

En Medellín, el DIM fue impulsado por una noche inspirada de John Montaño, quien hizo vibrar a la tribuna con un espectacular doblete (45+4′ y 72′). Sin embargo, la ventaja se escurrió de las manos tras un desafortunado autogol del defensor Joaquín Varela y un agónico tanto del argentino Claudio Spinelli al minuto 86, que le dio el empate definitivo al conjunto brasileño.

La artillería de Amaranto Perea para asaltar el São Januário

Con la obligación de hacer un partido inteligente y ofensivo, el estratega Amaranto Perea entregó la lista de 20 jugadores convocados para afrontar esta decisiva batalla internacional. El grupo combina jerarquía, solidez defensiva y poderío en el frente de ataque:

Arqueros: Eder Chaux, Salvador Ichazo, Simón Romero.

Defensores: Hayen Palacios, Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Joaquín Varela.

Volantes: Didier Moreno, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Diego Moreno, Daniel Cataño, Agustín Martegani.

Atacantes: Keiner Klinger, Juan José Córdoba, John Montaño, Yony González, Jeison Medina. 🔴🔵 Los convocados por el profe Amaranto para la vuelta de los playoffs de la CONMEBOL Sudamericana este miércoles en Río de Janeiro pic.twitter.com/pi1n1TNdcJ — DIM (@DIM_Oficial) July 29, 2026

«El grupo está concentrado y sabe lo que nos jugamos. La llave está para cualquiera y tenemos los argumentos para hacer daño en Brasil», es el sentir que rodea al entorno poderoso de cara a este crucial enfrentamiento.

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