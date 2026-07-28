Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¡A la conquista de Río! El DIM buscará la gloria ante Vasco da Gama en la Sudamericana: estos son los convocados

    El encuentro de ida en el máximo escenario de los antioqueños dejó un sabor agridulce con un empate a dos tantos

    Publicado por: SoloDuque

    dim en brasil copa sudamericana,
    Foto: Capturas de video DIM
    ¡A la conquista de Río! El DIM buscará la gloria ante Vasco da Gama en la Sudamericana: estos son los convocados

    Resumen: Deportivo Independiente Medellín tiene una cita ineludible con la gloria continental. El 'Poderoso de la Montaña' visita este miércoles a Vasco da Gama en el mítico estadio de São Januário

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Deportivo Independiente Medellín tiene una cita ineludible con la gloria continental. El ‘Poderoso de la Montaña’ visita este miércoles a Vasco da Gama en el mítico estadio de São Januário, en un duelo de alto voltaje donde buscará sellar su clasificación a la siguiente fase de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

    El equipo antioqueño llega a tierras brasileñas con la ilusión intacta y el objetivo claro de imponer condiciones como visitante. Tras un partido de ida lleno de emociones y fricción en Medellín, los dirigidos por Amaranto Perea saben que no hay margen de error si quieren seguir soñando con el título internacional.

    Una llave abierta tras el empate en el Atanasio

    El encuentro de ida en el máximo escenario de los antioqueños dejó un sabor agridulce en la hinchada del ‘Equipo del Pueblo’. La serie de playoffs de octavos de final se encuentra igualada 2-2, lo que obliga a ambos equipos a buscar la victoria en Río de Janeiro.

    En Medellín, el DIM fue impulsado por una noche inspirada de John Montaño, quien hizo vibrar a la tribuna con un espectacular doblete (45+4′ y 72′). Sin embargo, la ventaja se escurrió de las manos tras un desafortunado autogol del defensor Joaquín Varela y un agónico tanto del argentino Claudio Spinelli al minuto 86, que le dio el empate definitivo al conjunto brasileño.

    La artillería de Amaranto Perea para asaltar el São Januário

    Con la obligación de hacer un partido inteligente y ofensivo, el estratega Amaranto Perea entregó la lista de 20 jugadores convocados para afrontar esta decisiva batalla internacional. El grupo combina jerarquía, solidez defensiva y poderío en el frente de ataque:

    • Arqueros: Eder Chaux, Salvador Ichazo, Simón Romero.

    • Defensores: Hayen Palacios, Esneyder Mena, Kevin Mantilla, Luis Escorcia, Alfonso Simarra, Joaquín Varela.

    • Volantes: Didier Moreno, Baldomero Perlaza, Halam Loboa, Diego Moreno, Daniel Cataño, Agustín Martegani.

    • Atacantes: Keiner Klinger, Juan José Córdoba, John Montaño, Yony González, Jeison Medina.

    «El grupo está concentrado y sabe lo que nos jugamos. La llave está para cualquiera y tenemos los argumentos para hacer daño en Brasil», es el sentir que rodea al entorno poderoso de cara a este crucial enfrentamiento.

    Detalles del partido para que no se pierda un solo minuto

    • Torneo: CONMEBOL Sudamericana 🏆 – Playoffs de Octavos de Final (Partido de Vuelta).

    • Rival: Vasco da Gama 🇧🇷.

    • Fecha: Miércoles, 29 de julio.

    • Hora: 5:00 p.m. (hora colombiana) ⌚️.

    • Estadio: São Januário (Río de Janeiro).

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.